„O víkendu hrajeme pohár v Poříčanech, kde je také malé a úzké hřiště, takže to pro nás byla velice dobrá příprava,“ uvedl vedoucí mužstva Jan Křen.

Nový účastník pražského přeboru nebyl vůbec snadný soupeř. Český Brod se na výhru poměrně nadřel. „Kdyby se ve čtyřech tutovkách domácích nezaskvěl brankář Malina, mohl být výsledek úplně jiný,“ podotkl Křen.

Ve 37. minutě šli domácí ve třech na jednoho, Malina vše ale vyřešil. Hosté působili v první půli fotbalovějším dojmem a do kabin šli také s těsným náskokem, když se z 18 metrů přesně trefil Bílek.

Druhý poločas probíhal v podobném duchu. Domácí chodili do brejku, Malina měl však svůj den a doslova čaroval. Po hodině hry mohli hosté slavit druhý úspěch. Brazilec Edson, který přišel na zkoušku z Táborska, nacentroval do malého vápna, kde si nerozuměl brankář s obránci a Šimůnek v pohodě doklepl míč do sítě. Šest minut před koncem se domácím podařilo po pěkném lobu snížit. Český Brod domácím víc nepovolil. Naopak sám v 89. minutě udeřil. Po faulu ve vápně proměnil pokutový kop Carda.

Tuto sobotu čeká fotbalisty Českého Brodu první ostrý start v nové sezoně. V předkole Mol Cupu zavítají do Poříčan. Utkání začíná v 17 hodin.

Branky: 44. Bílek, 60. Šimůnek, 89. Carda z PK. Poločas: 0:1.

Český Brod: Malina - Moravec, Regner, Nekolný, Pěnkava - Šimůnek, Medek, Bílek, Livora - Heřman, Herzán.

Střídali: Carda, Cecarelli, Čuřík, Michálek, Fikejz, Edson.