První půle patřila jasně Kolínu. Hosté měli několik nebezpečných standardek kolem vápna, ale proměnili jen jednu zásluhou Koděry, který se trefil přes zeď přesně za tyč. Ten samý hráč pak přidal ještě tyčku a potřetí se vytáhl čáslavský brankář Barták, když mu míč vyrazil na břevno.

„První půle byla z naší strany velice dobrá,“ pochválil svěřence kolínský trenér Petr Pavlík a navázal: „Výsledek měl být mnohem vyšší, než byl. Pak domácí nasadili čerstvé hráče a hru ovládli.“

V první půli hrozil Kolín z výborných standardek. „Měli jsme jich hodně, ale málo jsme jich proměnili. Tolik si jich Koděra dlouho nezakopal. Měli jsme dát alespoň dva nebo tři góly. Soupeři zachytal i brankář Barták, který předtím chytal u nás a dobře se namotivoval,“ uvedl Pavlík.

Po přestávce domácí prostřídali a hru ožili. „Šli jsme do hry všichni, co jsme se do zápasu těšili. Chtěli jsme výsledek zvrátit a ukázat trenérovi, že by měl být v sestavě někdo jiný,“ prozradil čáslavský útočník Marek Netušil. A to se povedlo. Na 1:1 srovnal hned po třech minutách Šmejda.

Kolínu vrátil vedení z penalty Koděra. V 61. minutě ale čáslavští fotbalisté podruhé v utkání vyrovnali, když Mlynka vysunul za kolínské beky Strnada a ten přehodil brankáře. Čtvrt hodiny před koncem vrátil hostům vedení Rosendorf, ale desítky se nakonec dočkali i domácí a Netušil srovnal na konečných 3:3.

„Na penaltu jsem si věřil, ale když jsem ji kopl, tak jsem měl na mále. Brankář vystihl stranu, ale střela byla naštěstí razantní,“ oddychl si Netušil, autor poslední trefy zápasu a dodal: „Remíza je zasloužená.“

Podle Pavlíka šlo ve druhé půli o kolínskou nedisciplinovanost: „Dostali jsme góly po hrubých chybách. Zápas se mi, hlavně v první půli, líbil. Chybělo nám hodně kluků ze základní sestavy, ale ostatní ukázali, že mohou do sestavy promluvit.“

Rozhodčí po vyhroceném závěru a strkanici raději zápas ukončil o pár minut dříve. „Utkání bylo před letní přestávkou zbytečně vyhrocené. Z obou stran tam byly ostřejší zákroky. Navíc se hrálo derby, což je podobné v každé soutěži,“ dodal Netušil. „Derby je Sparta – Slavia, ale dobře, kluci asi byli více nervóznější. Už se asi viděli na dovolených. Zápas nám něco ukázal a můžeme se v přípravě posunout.“

Čáslav – Kolín 3:3 (0:1, 47. Šmejda, 61. Strnad, 81. pk Netušil - 30. a 56. pk Koděra, 76. Rosendorf). Rozhodčí: Melichar – Zoufalý, Blatný.



Čáslav: Barták – Jelínek, Čáp, Šmejda, Hannich – Kopp, Král, Petrů, Čuchal, Kořínek – Ronovský. Střídali: Trekoval, Mlynka, Netušil, Š. Váňa, Beran, Strnad, Kurka, Klepal. Trenér Jakub Svoboda.



Kolín: Kubát (46. Bína) – Tichý, A. Čapek, Jedlička, Hudec – Koděra, Šindelář, Milec, Vácha – Bareš, Živný. Střídal: Rosendorf. Trenér Petr Pavlík.