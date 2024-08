Štětí – Český Brod 1:0

„Těžko se mi to hodnotí. Jelikož tak zklamaný jsem nebyl iks let,“ litoval těsné porážky trenér Českého Brodu Miroslav Šmejkal.

„První poločas byl z naší strany ještě slušný, kdy jsme měli tři šance, bohužel to nevyšlo. Ovšem i domácí měli také dvě šance. Druhou půli jsme změnili rozestavení, což beru na sebe, neměl jsem to dělat, navíc se zranil Štětina. Nenapadali jsme dobře nahoře a domácí začínali být lepším týmem. Nakonec jsme mohli ještě jít my do vedení, kdy Skořepovi chytil gólman jasný gól. No a naše hra vyústila v inkasovaný gól v 89. minutě z nedohrané standardky, kdy se domácí hráč krásně trefil,“ vypíchl důležité momenty utkání českobrodský kouč.

„Jsem obrovsky zklamaný, že něco děláme, snažíme se dělat na trénincích a najednou přijde zápas a my to neplníme. Bohužel to není poprvé,“ vyprávěl Šmejkal. „Nesmírně nám chybí, dá se říct, naprosto klíčoví hráči a to jsou Farkaš a Minarčin, to je motor týmu. Do toho dlouhodobě zranění Kadlec a Lohoyda, kteří patřili do základní jedenáctky. A Ondra Kejha, který se přesunul do B týmu. Bohužel on byl tou prodlouženou rukou a ten vůdce kabiny. Bohužel takových hráčů už moc není a u nás z kluků tohle prostě někdo musí převzít po něm, roli toho vůdce,“ je přesvědčený trenér českobrodského mužstva. „Nezbývá nic jiného než pracovat dál.“

Branky: 89. Belák. Poločas: 0:0.

Český Brod: Fülöp – Štětina (52. Vokáč), Horálek, Soukup (46. Fikejz), Skořepa, Carda (68. Plucha), Křenek, Václavík, Bím, Moravec, Müller.