Skvělého výsledku dosáhli v dalším kole ČFL skupiny B fotbalisté Kolína. Ti se představili na hřišti vedoucích Velvar, odkud přivezli od za remízu 1:1.

ČFL: Lídr tabulky Velvary (v modrém) remizoval doma s Kolínem 1:1. | Foto: Jan Sláma

„Pro nás je to zlatý bod. Kluky bych chtěl pochválit,“ uvedl trenér Kolína František Douděra.

Již v úvodu zápasu se Kolín díky Snížkovi dostal do vedení a bylo otázkou, jestli nadějné vedení udrží až do konce. Neudržel. Zanedlouho vyrovnal Jakab. V dalším průběhu již žádný gól nepadl.

„Soupeř měl asi o dvě šance víc než my, ale remíza je podle mě zasloužená. V některých pasážích jsme dobře drželi balon. Soupeř hrozil hlavně ze standardních situací,“ podotkl Douděra.

„Když jsem minule viděl poslední Teplice a nyní první Velvary, je už jedno, s kým hrajete. Dneska už není soupeř, kterého by se někdo měl bát. Tím ale nepopírám kvalitu Velvar. Záleží, jaké je v daném zápase nastavení hráčů. My k utkání jeli plni sebevědomí a hráči plnili, co jsme si řekli,“ dodal František Douděra.

Branky: 16. Jakab – 3. Snížek. Poločas: 1:1.

Kolín: Tůma – Hakl, Soběslav, Milec (5. Tsopa), Soukup – Snížek (82. Jaroš), Breda, Vondráček, Šnajdr – Veselý (60. Čapek), Rybička.

