Vladimír Malinovský dnes 14:53

Už to vypadalo, že to zvládnou a konečně vyhrají na hřišti soupeře. Fotbalisté Kolína navázali na domácí nejtěsnější vítězství nad béčkem Teplic remízou na půdě rezervy Jablonce. Sparta se na hřištích soupeřů výsledkově trápí, teď byla hodně blízko třem bodům. Jenže v páté minutě nastavení Jablonec srovnal. A to domácí ještě v prvním poločase neproměnili pokutový kop. Pro Kolín obrovská smůla, ale bod zvenku se počítá.