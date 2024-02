Třetí pokus Medvědů. Vyzrají konečně na Pardubice?

Zápas měli fotbalisté Kolína dobře rozehraný, po půl hodině hry se dostali do vedení, když se po rohu prosadil hlavou Hakl. jenomže to byla na dlouhé minuty poslední jejich radost. Pak hráči Kolína třikrát v řadě inkasovali a museli být byli rádi, že jejich manko nebylo vyšší. Soupeř totiž prováhal další tři výborné šance.

Kolínu se poté podařilo snížit, když si hosté po Vondráčkově zpětné přihrávce před bránu vstřelili vlastní gól. Následně měl dvě dobré střelecké pozice mladý Snížek, ani jednou však nezamířil mezi tři tyče. Poslední slovo tak měli hosté.

„Vedli jsme a začátek nebyl špatný. Jenomže pak naše hra spadla do těžké pohody, kdy jeden spoléhal na druhého. Přestalo se bojovat a my každý souboj prohrávali. Honili jsme to a pak se do hry už pořádně nedostali,“ zlobil se František Douděra.

Ten nasadil do hry dva nováčky, brankáře Vojtěcha Myšku z Jablonce a obránce Davida Beránka z Vlašimi.

Do konce přípravy odehraje Kolín ještě dva přípravné duely a oba na hřištích soupeřů. V sobotu 17. února se od 10 hodin představí na Slavii Hradec Králové a další víkend ho čeká generálka proti Slavii Praha U19.

Branky: Hakl, vlastní. Poločas: 1:2.

Kolín: Myška – Hakl, Soběslav, Neuberg, Beránek – Milec – Vondráček, Veselý – Trýzna, Rybička, Čapek.

Střídali: Šnajdr, Jaroš, Němec, Soukup, Snížek.

