Dvakrát v zápase vedli, přesto jim to nebylo nic platné. Fotbalisté Kolína poslední kolo ČFL skupiny B nezvládli a v Brozanech prohráli 2:4.

Z fotbalového utkání České fotbalové ligy Kolín - Pardubice B | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Stalo se nemožné, prohráli jsme vyhraný zápas,“ zlobil se trenér Vasil Boev.

Český Brod poslední duel zvládl, byly to ale nervy

„To, co jsme nedali, je trestuhodné. Do přestávky jsme měli vést 4:1 a bylo po zápase. Místo toho jsme inkasovali z přísné penalty a za deset minut dostali třetí gól a bylo po zápase,“ posteskl si.

„Od začátku jsme hráli dobře, soupeře do ničeho nepustili, na těžkém terénu dobře kombinovali. Asi to byl nejlepší poločas od doby, co jsem v Kolíně. Vytvořili jsme si čtyři šance, ale pouze dvakrát skórovali. Soupeř měl dvě šance po našich chybách. Za stavu 2:1 pro nás běžel sám na bránu Veselý, bohužel nedal. To byl jeden z rozhodujících momentů zápasu,“ přiznal Boev.

„Prvních deset minut po změně stran jsme měli tlak, jenomže jsme se nedokázali prosadit. Chyběla tam větší agresivita ve vápně. Od 60. minuty jsme polevili a soupeř toho dokázal využít. Druhý gól jsme dostali z penalty, při třetím náš brankář podběhl centr a bylo po zápase. Čtvrtý gól už nic neřešil,“ podotkl trenér.

Kolín tak nenavázal na předchozích osm zápasů, ve kterých bodoval.

„Musím říct, že mě porážka neskutečně se.., protože jsme prohráli zápas, který jsme měli vyhrát,“ dodal nazlobený Vasil Boev.

Branky: 34. Schettl, 64. z PK a 74. Šup, 78. Chukwuma – 30. Hakl, 37. Soběslav. Poločas: 1:2.

Kolín: Tůma – Hakl, Neuberg, Soběslav, Štancl (74. Pelyak) – Trýzna (84. Jaroš), Breda, Milec (72. Snížek), Vondráček, Čapek – Veselý.

Nesehrané utkání přineslo vysoké tresty. Disciplinárka hříšníky nešetřila