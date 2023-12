/ROZHOVOR/ Není to umístění, nad kterým by jásali, v konečném účtování nakonec ale panuje spokojenost. Fotbalistům Kolína patří po podzimní části se ziskem 19 bodů devátá příčka.

„Myslím si, že jsme úplně v klidu mohli mít na podzim o pět až šest bodů víc. Ztratili jsme je zbytečně. Především poslední zápas v Brozanech. Hráli jsme šedesát minut výborný fotbal a místo toho, abychom vedli 4:1, prohráli jsme 2:4. Ale celkové můžeme být s podzimem spíš spokojení,“ uvedl trenér Vasil Boev.

Který zápas byl z vaší strany nejpovedenější a naopak?

Úplně nepovedený zápas jsme neměli, ale za takový můžeme označit předposlední duel s Pardubicemi. Vedli jsme 1:0 a hráli proti deseti. Měli jsme zápas dotáhnout do vítězného konce a ne remizovat 1:1. Povedených zápasů bylo dost. Hned první proti Přepeřím, dále se Zápy. S Ústí jsme hráli velice dobře a těch šedesát minut s Brozany bylo fakt výborných.

Kde vás celkově nejvíc tlačila bota?

Největší problém vidím v proměňovaní šancí. Kdybychom proměnili třetinu šancí, máme minimálně o šest bodů víc.

Hodně trenérů napříč soutěžemi si stěžuje, že tréninková morálka nebyla valná. Je to i váš případ?

Třetí liga je nejvyšší neprofesionální soutěž a tréninková morálka by měla být kladná. Nemůžu si stěžovat, že by hráči nechtěli trénovat a omlouvali se. Naopak mužů říct, že hráči trénovali s chutí a makali. Samozřejmě v průběhu podzimu byli nemocní nebo zranění a občas nás bylo málo, z tohoto důvod jsme museli trénink zrušit.

Plánujete posílit kádr?

Určitě, chceme do každé řády přivést jednoho hráče. Priorita je hrotový útočník.

Po sedmém kole jste nastoupil k týmu a zažil s ním povedený konec podzimu. Kromě posledního kola v Brozanech jste předtím neprohráli. Lepší start jste si ani nemohl přát.

Určitě. Konec podzimu byl povedený. Začátek byl fantastický. Odehráli jsme několik velice dobrých zápasů. A ten poslední v Brozanech mě strašně mrzí. Troufnu si říct, ze jsme již několikrát zmíněných šedesát minut hráli asi nejlepší fotbal za podzim a strašně mě štve, že jsme ten zápas ztratili. Ale na druhou stranu, těší mě, že hráči pochopili a hráli stylem, který se chceme prezentovat.

Kaňkou první poloviny sezony mohl být pohárový zápas s Bohemians, který jste prohráli 1:7.

Zápas s Bohemkou byl zasloužený svátek pro Kolín. Přišlo hodně lidí, hráči se těšili na zápas, atmosféra byla vynikající. Troufnu si říct, že jsme odehráli výbornou a minimálně vyrovnanou první půli. Neměli jsme ji prohrát 1:2. Potom už jsme nevydrželi fyzický a druhou půli jsme nezvládli. Výsledek je sice nepříznivý, ale hráče musím za ten zápas pochválit.

Když jste přišel do Kolína, říkal jste, že tým na tom není dobře kondičně. Je to, na co se nejvíc zaměříte v zimní přípravě?

Nechci, aby to znělo, že hráči netrénovali. To určitě ne. Prostě z nějakého důvodu nebyly kondičně na tom dobře. V průběhu podzimu se kondice zlepšila, ale ne natolik, jak si představuji. To je i jeden z hlavních důvodů, proč jsme některé zápasy (Brozany, Pardubice) nezvládli.

Máte za sebou bohatou kariéru u mládeže ve Slavii Praha. Jaké hráče jste vedl, kteří dnes běhají po ligových trávnících?

Ve Slavii jsem strávil deset let. Trénoval jsem převážně ročník 1999. Někteří hráči se na chvíli prosadili v lize, ale ne natrvalo. Asi největší jméno z té doby je Tomáš Čvančara. Když mu bylo 14 let, přivedl jsem ho do Slavie a půl roku trénoval.

Můžete se pyšnit i několika tituly. Kolik jste jich získal a kterého si považujete nejvíc?

Pravidelně jsme vyhrávali svoje soutěže. Kolik titulů jsme získali, to fakt nevím, ale nejvíc si vážím mistrovský titul s ročníkem 1999.

V posledních letech se pohybujete v dospělém fotbale. Je to parketa, která vám sedí, nebo byste se chtěl vrátit k mládeži?

Po skončení na Slavii v roce 2014 jsem ještě rok trénoval mládež, ale od roku 2015 jsem v dospělém fotbalu. Trénoval jsem převážně druhou a třetí ligu. Baví mě to a chtěl bych zůstat u dospělého fotbalu.

Kdy začnete se zimní přípravou a co bude její náplní?

Zimní přípravu začneme v pondělí 8. ledna. Hlavní náplní bude nabírání kondice, herní systémy, chtěl bych natrénovat minimálně dva a řešení finální fáze.

Vizitka

Jméno: Vasil

Příjmení: Boev

Věk: 49

Hráčské úspěchy: První liga v Bulharsku, druhá liga v ČR, třetí liga v Německu

Trenérské úspěchy: Spoustů titulů s mládeží Slavie Praha, trénování v druhé a třetí lize

Oblíbený klub: Slavia Praha

Oblíbený fotbalista: Pavel Nedvěd

