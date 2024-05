Domácí mužstvo začalo zostra a první gól dalo už po čtyřech minutách. Ústí našláplo k výhře v prvním poločase, který vyhrálo o dva góly. Pak se mu povedl vstup do druhé půle a po deseti minutách přidalo třetí gól. Veselý sice vzápětí snížil, ale poslední slovo měli zase domácí.

„Byl to náš klasický venkovní zápas,“ ulevil si po utkání trenér třetiligových fotbalistů kolínské Sparty František Douděra. „I přesto, že jsme takto prohráli, musím kluky pochválit. Ústí má úplně jiný kádr než my a také úplně jiný rozpočet,“ pokračoval kolínský lodivod.

Hrabal si nekopne půl roku, Velim musí zaplatit pokutu dvacet tisíc

„Venku nám chybí taková energie, kterou dáváme do domácích zápasů, jsme málo nahecovaní. Třetí gól jsme dostali po faulu a čtvrtý nejspíš z ofsajdu. Ale na to se nechci vymlouvat. Měli jsme v zápase spoustu zblokovaných střel. V zápase byly pasáže, kdy byli lepší domácí, ale také pasáže, kdy jsme byli lepší my. Proto mám po utkání takové smíšené pocity, dodal trenér Douděra.

Branky: 4. Mareš, 33. Ouattara, 55. Čičovský, 76. Bouguetouta – 58. Veselý. Poločas: 2:0.

Kolín: Tůma – Hakl, Veselý (81. Jaroš), Vondráček, Beránek, Čapek, Snížek, Rybička (68. Koděra), Tsopa, Milec, Soběslav.