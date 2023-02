Českému Brodu vystřelil těsnou výhru Jakub Moravec

„Zápas to byl hrozný, soupeř byl na můj vkus až příliš důrazný, když jde jen o přátelák. Odnesl jsem si i menší zranění, kvůli kterému jsem musel střídat. Strašné,“ řekl útočník Dominik Veselý.

Diváci viděli celkem čtyři branky. Nejprve se vedení ujali zásluhou Ondřeje Sodomy hosté. Domácí však srovnali krok, ovšem Kolíňáci si trefou Pavla Čapka vzali vedení zpět. I napodruhé Pražané skóre vyrovnali.

„První poločas byl v pořádku a snesl přísnější měřítko. Vedli jsme a měli další šance. Soupeř měl jednu možnost. Druhá půle už byla rozkouskovaná. Domácí hráli hodně agresivně a my se jeho tvrdou hrou nechali rozhodit. Spíš jsme mysleli na to, abychom to v klidu a bez zranění dohráli. Remíza je spravedlivá, protože domácí byli po změně stran o kousek lepší,“ uvedl trenér Petr Pavlík.

Ten v mužstvu přivítal jednoho novice, v bráně dostal příležitost Přibyl.

„Udělali jsme výměnu s Českým Brodem, kam odešel Daniel Bína,“ objasnil Petr Pavlík.

Kolín čeká v sobotu 25. února generálka před startem třetí ligy. Od 10 hodin hostí třetiligové Zbuzany.

Branky: O. Sodoma, Čapek Poločas: 0:1.

Kolín: Přibyl – Routek, Neuberg, Štancl – Snížek, Čapek, Milec, Breda, Šnajdr – J. Sodoma, Veselý.

Střídali: O. Sodoma, Soukup, Drobnyi.

