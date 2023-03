Zimní dril mají za sebou, nyní se hráči třetiligového Kolína těšili na první jarní mistrovské utkání. Na něj si ale budou muset minimálně další týden počkat. „Zápas je odložený,“ přitakal trenér kolínského mužstva Petr Pavlík. „Na hřišti už se dělá bahýnko a počasí neslibuje, že by se mělo zlepšit. Hřiště by bylo po jednom zápase úplně rozbité a to by byla škoda,“ přidal kouč druhého celku tabulky České fotbalové ligy ve skupině B.