Slovan Liberec B – Kolín 3:2

Domácí fotbalisté začali lépe a rychle se ujali vedení. Ještě do poločasu přidali druhý a s Kolínem to nevypadalo dobře. Hostující kouč Douděra oživil hru třemi střádáními a vyplatilo se. Po čtyřech minutách snížil Jaroš a pak vyrovnal střídající Temelkovski. Jenže radost Kolína netrvala dlouho a hned za dvě minuty si vzali domácí vedení zpět a to už udrželi.

„Neskutečně smolný zápas. Tři čtvrtiny utkání jsme byli lepší, bod by byl pro nás málo. My nemáme dokonce žádný,“ kroutil nevěřícně hlavou kolínský trenér František Douděra.

„Pětadvacet minut jsme byli lepší, jejich gólman chytil neuvěřitelnou střelu. Po centru jsme dostali první gól, takové branky jsme nikdy nedostávali. To nás trošku srazilo a po chybě gólmana jsme dostali druhý gól, kdy mu míč prošel mezi nohama,“ litoval trenér Kolína. „Měli jsme hlavy dole, navíc se nám zranil Kopecký. Naše energie nebyla taková, přesto jsme jim ve druhém poločase nepůjčili balon. Dokázali jsme vyrovnat a věřil jsem, že dáme třetí branku, že ten tlak nemohou ustát. Jenže jsme inkasovali po jednom brejku my. Tak dobře jsme venku ještě nehráli,“ dodal František Douděra.

Branky: 12. Kok, 35. Strnad, 80. Penner – 49. Jaroš, 78. Temelkovski. Poločas: 2:0.

Kolín: Tůma – Soukup, Spěvák, Hakl, Skořepa (69. Temelkovski), Nikodem, Jaroš (81. Koděra), Šnajdr (46. Beránek), Snížek (46. Čapek), Kopecký (46. Pelyak), Hudec.