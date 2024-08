Živanice – Kolín 1:1

„Soupeř měl snad jediný brejk, po kterém dal hlavou gól. My jsme ještě v devadesáté minutě tekli, ale za posledních pět minut jsme měli tři tutové šance. Mohli jsme to klidně otočit. Bod ale ale pro nás zlatý,“ uvedl po utkání trenér kolínského mužstva František Douděra.

„Byl to takový klasický první zápas. Bylo to v hlavách o něčem jiném než v přáteláku. Soupeři jsme měli co vracet, dvakrát jsme s ním prohráli v minulé sezoně,“ podotkl kouč Kolína. „Většinou jsme měli hru ve své moci, šance jsme měli především v prvních deseti a v posledních deseti minutách. Hlavně na konci z toho měly být góly. Čekal bych, že budeme hrát lépe, více jsme nakopávali než jsme chtěli, měli jsme hrát více po zemi. Na první zápas si to pořádně nesedlo. Postupem času jsme změnili rozestavení a utkání se změnilo i příchodem nových hráčů. Kluci z lavičky zaslouží pochvalu,“ dodal Douděra.

Příští víkend má kolínská Sparta volno, týdenní tréninkový proces si ale zpříjemní pátečním přípravným zápasem, v němž se utkání se třetiligovou rezervou pražských Bohemians. Utkání začne v 17.30 hodin na stadionu Sparty.

Branky: 61. Macháček – 90+1. Temelkovski. Poločas: 0:0.

Kolín: Tůma – Spěvák, Hakl, Veselý, Nikodem, Beránek (71. Temelkovski), Šnajdr (54. Kopecký), Čapek (55. Jaroš), Snížek, Hudec, Soběslav.