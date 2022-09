Kozlové přehráli Salcburk, gólman Soukup vychytal první čisté konto v Kolíně

„První poločas nebyl z naší strany nebyl ideální, ale paradoxně jsme šli do vedení, když si domácí vstřelili vlastní gól. Bohužel minutu před přestávkou jsme udělali větší chybu a soupeř ji potrestal a do kabin se šlo za nerozhodného stavu. Druhá půle byla od nás už lepší. Především posledních deset minut se muselo divákům líbit. Každý z týmů si vytvořil asi tři jasné příležitosti, nastřelovala se konstrukce branky. Za to pro trenéry to už bylo horší. Je to bod z venku a za ten jsme rádi,“ dodal Petr Pavlík.

Branky: 45. Podzimek – 36. Vošahlík vlastní. Poločas: 1:1.

Kolín: Otáhal – Štancl, Soběslav, Neuberg – Hakl (82. Jaroš), Vondráček, Milec, P. Čapek (62. Breda), Veselý (62. Šnajdr) – Fotr, Sodoma (82. Mansfeld).

