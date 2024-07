O jediný gól utkání se postaral Snížek, který se trefil krásně z dálky do šibenice.

„Byl to klasický první zápas, který splnil spíš nějaká běžecká očekávání a ukázal nám charakter některých hráčů, kteří by se o to měli poprat. Víc to ale nemá cenu úplně hodnotit,“ řekl trenér František Douděra.

„Máme měsíc na to, abychom byli zase fyzicky tam, kde jsme byli na konci minulé sezony,“ dodal.

V základní sestavě se objevili čtyři nováčci. V bráně poprvé nastoupil Damián Doležal (1. FC Rielasingen-Arlen), do stoperského dua naskočil s kapitánskou páskou Matouš Spěvák (Živanice). Na středu zálohy začal Matěj Skořepa (Bohemians B), zprava Kopecký.

V kolínském týmu již nebudou pokračovat Vondráček, Milec, Neuberg, Tsopa a Breda.

Branka: 10. Snížek. Poločas: 1:0.

Kolín: Doležal – Soukup, Soběslav, Spěvák – Skořepa, Snížek – Šnajdr, Rybička, Kopecký – Veselý, Jaroš.

Střídali: Fejfar – Koděra, Oláh, Haluza, Tichý, Stuchlík, Kvasil.