/VIDEO, FOTOGALERIE/ Druhé vítězství v přípravném období si na své konto připsali fotbalisté Kolína (ČFL). V premiérovém domácím vystoupení porazili v sobotním dopoledni Nový Bydžov (divize) 4:3.

Z přípravného fotbalového utkání Kolín - Nový Bydžov | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Z větší částí jsme spokojení. Poločas 3:0 a hráči plnili to, co jsme si řekli,“ potěšilo trenéra Františka Douděru.

„Ještě na začátku druhé půle jsme drželi vysoký standard. Herně jsme trošku polevili až poté, co jsme prostřídali. Bohužel góly, které jsme dostali, byly z nesmyslných ležérních chyb. Je to škoda, protože to mělo skončit maximálně 4:1 a do kabin bychom šli s čistou hlavou a s pocitem dobře odvedené práce. Takto jsme zápas zbytečně zdramatizovali,“ zlobil se Douděra.

Ten postavil do hry dva nováčky, brankáře Borku a ofenzivně laděného Rybičku.

„Borka přišel na zkoušku z Viktorky Žižkov, Rybička je už náš hráč a je z Hradce Králové. Má za sebou i ligové zkušenosti. Až se dá po delší pauze zaviněné zraněním dohromady, bude pro nás velkou posilou,“ podotkl František Douděra.

Prohlédněte si gól kolínského Jiřího Vondráčka

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Další utkání hraje Kolín opět doma, příští sobotu přivítá od 10 hodin Benátky nad Jizerou.

Branky: Breda Hakl, Čapek, Vondráček. Poločas: 3:0.

Kolín: Borka – Hakl, Milec, Neuberg, Pelyak – Koděra, Snížek, Breda, Vondráček, Čapek – Veselý, střídali Soukup, Trýzna, Němec, Rybička, Jaroš, Koutský, Štancl.

