Sparta se rozehrála k výborným výkonům, postupně se herně zvedala . „Pro nás byla škoda, že sezona končí. Herně jsme se rozjeli a všechno si sedlo. Takto si to mělo sednout od prvního kola. My jsme postupně sklízeli ovoce z naší práce, byla to super sezona,“ byl nadmíru spokojený Douděra.

Mužstvu se dařilo hlavně doma, tam se dostavily i skvělé výsledky. Horší už to bylo po celou sezonu u soupeřů. „Domácí prostředí pro nás bylo velkou výhodou, stejně jako pro jiné týmy u nich. Doma jsme měli větší jiskru a touhu po vítězství. Venku jsme se často také dotýkali bodů, ale když to nevyšlo, vraceli jsme si to doma. U soupeřů nám chyběla jiskra, je to o nastavení hráčů v hlavách. Jakoby nám nevyhovoval jiný čas než 10:30,“ usmíval se kolínský trenér.

Kolínský tým na jaře šlapal jako dobře namazaný stroj. „Naše síla byla v dominanci na balonu. Byli jsme na tom fyzicky stále líp a líp, tím se zvyšoval um našich hráčů. Tým je poskládaný hodně fotbalově, ale potřebuje mít dobrou fyzičku a nesmí mu chybět jiskra. V posledním zápase v Pardubicích si všechno sedlo a bylo to znát. Ze začátku na to nebyla síla,“ zamyslel se kouč Sparty.

Skvělou vizitkou je také čtrnáct vstřelených branek útočníka Dominika Veselého, čímž se stal druhým nejlepším střelcem celé soutěže. A to často nenastupoval v základní sestavě. „Dominik je neuvěřitelný dříč, maká od začátku do konce, nikdy si neuleví. Někdy odnesl náš systém, když jsme třeba hráli jen na jednoho útočníka a přednost dostal Rybička. Výkonnost má kvalitní a má předpoklady pro to, aby byl útočník číslo jedna a aby neslezl ze hřiště. A nebo mohou hrát s Rybičkou spolu, z čehož jsme nakonec také těžili,“ řekl Douděra.

Hráči mají nyní klid od fotbalu, ale vedení klubu musí pracovat na doplnění kádru. Sám kouč přiznává, že změny nastanou. „Něco se hýbe, ale zatím nemohu nic prozrazovat. Je to ve fázi oslovování hráčů, probíhají jednání. Jsou možné i tři odchody, ale více nemůžu prozrazovat, pak může být všechno jinak. Každopádně změny budou,“ podotkl trenér.

Ten od trénování sice odpočívá, ale opět s fotbalem. Momentálně si užívá atmosféru evropského šampionátu v Německu, kde Česko reprezentuje jeho syn. „Trochu to sleduji jako trenér, ale také jako rodič. Je to tady pro mě obrovský zážitek, EURO má obrovskou energii. Atmosféra je skvělá, sám jsem z toho až překvapený,“ culil se kolínský trenér.

Na jinou dovolenou už mu nezbývá čas. „Ještě by to nějakou dovolenou chtělo (smích). Ale to už nestihnu, to až v zimě.“

Přípravu na další ročník České fotbalové ligy začne kolínský mančaft 8. července. „Příprava je krátká, v tom je to léto dobré, po měsíci se už hrají mistrovské zápasy. Sehrajeme asi pět přípravných zápasů, budeme mít nějaké vložené středy. V přípravě nás bude více, takže se hráči prostřídají,“ plánuje si kolínský trenér František Douděra.