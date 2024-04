„Bylo to spíš odbojovaný, než fotbalový. Ale super tři body, díky kterým jsme doma prodloužili sérii,“ uvedl trenér Kolína František Douděra.

Dlouhé minuty se diváci žádných velkých brankových příležitostí nedočkali. Trošku vzruchu přišlo až na konci první půle. V době, kdy hosté začínali mít navrch, přišel roh domácích. Ten rozehrál Breda a ve vápně si nejšikovněji počínal mladý Soukup, který hlavou otevřel skóre.

Podobný obrázek byl k vidění i po změně stran. Hosté se sice snažili o vyrovnání, domácí hráči je ale do vážnějšího ohrožení nepustili. Obrana byla skálopevná.

S přibývajícími minutami se začali osmělovat i Kolíňáci a nebýt vychýlené mušky, mohlo být jejich vítězství vyšší.

Nejprve po pěkné akci dvojice Breda – Tsopa hlavičkoval Veselý trestuhodně mimo. Zanedlouho v dobré pozici mířil vedle i Vondráček, jehož v malém vápně našel opět Breda.

„Do zápasu jsme vstoupili ne úplně energicky. Ale oni taky nic neměli. Rozhodla jedna standardka,“ podotkl Douděra.

Kolíňáky nakonec neproměněné šance nemuseli mrzet. Mladou Boleslav i s reprezentantem Kušejem porazili těsným rozdílem.

„Na Kušeje jsme se speciálně nepřipravovali. Hráči z áčka, kteří reprezentují a jdou se pak rozehrát do nižších soutěží, jim jde hlavně o to, znova se nezranit. A taky to tak vypadalo. Na druhou stranu, na balonu byl skvělý, ale neudělal nic,“ podotkl Douděra.

Branka: 42. Soukup. Poločas: 1:0.

Kolín: Tůma – Hakl, Soběslav, Milec, Soukup – Snížek, Breda (88. Čapek), Vondráček, Šnajdr – Rybička (61. Tsopa), Veselý (90. Jaroš).

