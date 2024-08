/VIDEO, FOTO/ Poprvé v letošním ročníku České fotbalové ligy se fotbalisté Sparty Kolín představili před svými příznivci. Soupeřem jim byla rezerva Teplic. Po třech odehraných zápasech měli domácí na kontě pouhý jeden bod, povinnost jim tedy velela zvítězit. A to se jim povedlo dokonale a do tabulky skupiny B si připsali cenné tři body. Ty vystřelil Spartě jedenáct minut před koncem Čapek.

Kolín – Teplice B 1:0

„Máme tři body, takže hodnocení musí být pozitivní,“ usmíval se spokojený trenér kolínského celku František Douděra. „Ve druhém poločase jsme dominovali a mělo to skončit tak čtyři jedna, protože jsme měli mega šance,“ uvedl Douděra.

Prohlédněte si video z utkání

Z fotbalového utkání České fotbalové ligy Kolín - Teplice B | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Před zápasem jsme říkali klukům, ať nemají žádnou depku z toho, že máme jeden bod, protože my jsme nazažívali žádnou krizi. Jen jsme nedávali góly. Hra byla velice slušná i v předešlých zápasech a nelišila se od tohoto výkonu. Teď jsme vyhráli, ale předvedli jsme skvělý poločas v Liberci a také v Brozanech, kde jsme sice dominovali, ale prohráli jsme tři nula,“ podotkl kouč Kolína.

Jak už je u Sparty zvykem, opět pomohlo domácí prostředí. „V Brozanech jsem klukům říkal, že pro nás je lepší hrát venku, vzhledem ke stavu naší hrací plochy. Tady v této soutěži není rozdíl nějakých osmnácti tisíc fanoušků na stadionu, nehraje se v bouřlivé atmosféře. Ale kluci to vnímají určitě tak, že to domácí prostředí je lepší. Proto musíme pracovat na tom, abychom si dělali domácí prostředí i venku a vyhrávali i tam. Je to škoda, protože mančaft na to jednoznačně má, a že ty body neděláme, tak jsme zbytečně někde tam, kde být nechceme. Soupeři si na nás pak dovolí víc. My si musíme i venku věřit jako doma,“ dodal František Douděra.

Branky: 79. Čapek. Poločas: 0:0.

Kolín: Tůma – Soukup, Hakl, Jaroš (46. Veselý), Beránek, Šnajdr (90. Temelkovski), Čapek (79. Koděra), Pelyak, Snížek (76. Skořepa), Spěvák, Hudec.