Kolín – Brozany 3:0

Kolínský tým začal zostra a brzy se ujal vedení. Hakl centroval, Veselý míč prodloužil na zadní tyč a tam si naběhl připravený Šnajdr. Domácím narostla křídla a byli lepším týme. Vedení ale Sparta pojistila až po přestávce, když se trefil Rybička, v minulém kole autor hattricku. Také hosté předvedli několik pohledných akcí, na straně Kolína jich ale bylo o poznání více. A vyšla ještě jedna, kdy napálil míč do brány Veselý a po teči hostujícího Lauka skončila střela v síti potřetí.

VIDEO: Šance Kolína po rohové kopu, hlavička šla těsně nad

Z fotbalového utkání České fotbalové ligy Kolín - Brozany (3:0) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Hodnocení je skvělé, protože jsme vyhráli tři nula,“ usmíval se evidentně spokojený trenér kolínského celku František Douděra. „Soupeře jsme do ničeho nepustili. Víme, že v našem mančaftu to je tom, jestli ho to baví nebo ne. Teď jsme udělali všechno pro to, abychom tu jiskru měli. Celý zápas jsme tu jiskru měli a výsledek se dostavil,“ pokračoval kouč vítězů.

Sparta opět potvrdila, že se jí doma daří. „Byť to bylo odpoledne, což je krok kupředu, protože odpoledne se nám nikde nedaří,“ zasmál se Douděra. „Hřiště bylo skvěle připravené a jak už jsem řekl, doma máme takovou domácí jiskru navíc. Tu kdybychom měli venku, tak vyhráváme také. Tam ale ještě neumíme přepnout,“ uvedl kolínský kormidelník, podle kterého byla ta jiskra hlavním rozdílem mezi oběma týmy. „Jednoznačně,“ dodal František Douděra.

VIDEO: Standardní sitiace Kolína a míč skončil těsně vedle brány

Branky: 12. Šnajdr, 50. Rybička, 70. vlastní Lauko. Poločas: 1:0.

Kolín: Tůma – Hakl (85. Beránek), Soběslav, Milec, Soukup – Šnajdr, Vondráček, Čapek (67. Breda), Snížek – Rybička, Veselý (81. Jaroš).