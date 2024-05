Kolín – Chlumec n. C. 3:3

Kdo přišel na kolínský fotbalový stadion, rozhodně nelitoval. Domácí Sparta dlouho výsledkově tápala, nakonec mohla slavit bod. Ten se domácím hodně vzdaloval v 80. minutě, kdy hosté kopali penaltu, tu ale Tůma zneškodnil. A pak si ještě kolínský gólman zahrál chvíli na hrotu útoku, kdy se zranil Tsopa a do brány šel Myška.

„Hodnocení musí být pozitivní, protože jsme dvakrát prohrávali o dva góly, a frajeři to zvládli,“ chválil mužstvo trenér Kolína František Douděra.

„V poločase jsme měli vést tři nula, místo toho to bylo nula dva. V poločase jsme si řekli, že do toho půjdeme, jakoby to byl nový zápas. Takže obrovská pochvala. I když jsme prohrávali o dva góly, kluci stále věřili, hecovali se. Nakonec jsme mohli i s Tůmou na hrotu přidat čtvrtý gól,“ uvedl Douděra.

Právě gólman Kolína musel na konci utkání na hrot. „Měli jsme tři střídající hráče a v poločase jsme chtěli něco změnit, takže jsme šli do rizika a i s touto variantou jsme počítali,“ podotkl kouč Kolína.

Hosté neproměnili za stavu 2:3 deset minut před koncem pokutový kop, následně domácí srovnali. „Byl to rozhodující okamžik. Kdyby penaltu dali, už bychom to nedotáhli, bylo by málo času. Ale my jsme měli kopat také dvě penalty. Štěstíčku jsme šli naproti,“ těšilo Douděru.

Tomu se povedlo střídání, když na hrací plochu poslal Rybičku, autora hattricku. „Střídání se povedlo,“ culil se kouč. „Tohle Rybička umí, po zranění se do toho potřebuje pořádně dostat,“ dodal František Douděra.

Branky: 58., 76. a 81. Rybička – 31. Čáp, 36. Finěk, 62. Hájek. Poločas: 0:2.

Kolín: Tůma – Hakl, Veselý (46. Rybička), Vondráček, Beránek, Čapek, Snížek (66. Breda), Tsopa (82. Myška), Koděra (46. Jaroš), Milec, Soběslav.