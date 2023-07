/ROZHOVOR/ Přestože byli nováčkem, celou sezonu se pohybovali na čelních pozicích ČFL. Nakonec fotbalisté Kolína obsadili ve skupině B solidní čtvrtou příčku.

„Sezona byla pro nás jako pro nováčka soutěže úspěšná. Vyhnuli jsme se bojům o záchranu a čeřili vodu kolem medailového umístění,“ potěšilo trenér Petra Pavlíka.

Která část byla z vašeho pohledu vydařenější? Jarní nebo podzimní?

Jelikož jsme se v úvodu jarní části nevyvarovali několika výsledkovým i herním výpadkům, hlavně na hřištích soupeřů, tak z tohoto pohledu byla vydařenější podzimní část soutěže.

Co chybělo k tomu, aby byla sezona podle vašeho gusta?

S umístěním a počtem bodů, i tím, jak jsme se jako mančaft prezentovali, jsem spokojený. Snad bych si jen přál méně inkasovaných gólů v naší síti.

Během jarní části jste výsledkově strádali, cítil jste větší tlak na svoji osobu? Přeci jenom diváci i vedení klubu očekávali lepší výsledky…

Necítil. Nebo si ho nepřipouštěl. Víceméně jsme se po celý ročník pohybovali v horních patrech tabulky.

Který zápas byl z vaší strany nejvydařenější a naopak?

Naším nejhorším zápasem bylo venkovní utkání na hřišti rezervy Teplic, kde jsme prohráli 1:6. A nejvydařenějším? Tady bych to asi rozdělil na herní a výsledkovou složku. Výsledkově to byl domácí zápas s dalším nováčkem soutěže, a to FK Baník Most-Souš, který jsme vyhráli přesvědčivě 6:0. Herně jednoznačně první poločas domácího utkání s favorizovanou Viktorií Žižkov, kde jsme dominovali a poločasový výsledek 2:0 byl k soupeři ještě hodně mírný.

Který soupeř byl podle vás nejfotbalovější?

Každý asi bude čekat, že řeknu Viktoria Žižkov, ale za mě to bylo mužstvo TJ Slovan Velvary.

Kdybyste měl hodnotit jednotlivce, je hráč, který vás příjemně překvapil a naopak vyloženě zklamal?

O zklamání nemůže být u nikoho řeč.Naopak u těch, kdo mě překvapil, tak bych mohl jmenovat půlku mančaftu. Když mám vybrat jména, tak to bude sedmnáctiletý benjamínek týmu Mára Soukup. I v jeho mladých letech prokázal kvalitu na tuto soutěž a myslím, že může mít před sebou velkou fotbalovou budoucnost. Dále, kdo mě ani tak nepřekvapil, ale potvrdil vysokou výkonnost, byl kapitán Jirka Vondráček a kanonýr týmu Jirka Sodoma.

Letní prázdniny jsou v plném proudu. Jaký vás čeká program?

Týden dovolené proběhl s rodinou na Moravě. To je pro mě na načerpání energie dostačující. A i během dovolené jsem už řešil spoustu fotbalových věcí. Pak už mě čeká příprava s Kolínem (první trénink proběhl v pondělí 10. července – pozn. red.) a do toho ještě vedu mládež FK Brandýs-Boleslav, tak se zapojím do tréninků s dorostem i tam.

V letní pauze dochází k hráčským rošádám. K jakým došlo ve vašem týmu?

Působení v Kolíně bylo ukončeno po vzájemné dohodě s Tomášem Valentou. Dále ukončil působení i Míra Routek, tam doufám, že jde jen o roční pauzu. A posledním pohybem bohužel je ze zdravotních důvodů ukončení hráčské kariéry brankáře Martina Otáhala.

Nový ročník se pomalu blíží. Jak se na něj těšíte a co očekáváte?

Těším se. Je to další výzva jak pro mě, vedení, tak i pro kluky. Pevně věřím, že navážeme na výsledky z loňské sezony a bude minimálně stejné úspěšná. Tímto bych chtěl pozvat fanoušky na domácí utkání na stadión do Borků, aby chodili povzbuzovat kluky v co největším počtu.

