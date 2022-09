„Byl to nedůstojný výkon třetí ligy. Podali jsme nejhorší výkon v sezoně a domácí vyhráli zaslouženě,“ zlobil se trenér Petr Pavlík.

„Hráli jsme bez nasazení a pohybu. Bylo to o přístupu. Domácí chtěli vyhrát víc. Chyběli nám někteří hráči, a jak se ukázalo, bez některých to prostě nejde hrát. A ti co nastoupili se moc nepředvedli. A jestli někdo za Kolín hrát nechce, tak nebude,“ dodal nazlobený Pavlík.

V první půli ještě Kolín držel naději na dobrý výsledek, po změně stran a zejména v závěru o ni přišel.

„Přijeli jsme hrát s nějakým záměrem, bohužel se nám to nepovedlo. A jestli první půle byla hrozná, tak druhá ještě horší. Hráči si prostě přijeli zahrát fotbálek, aby je to nebolelo a aby se neunavili,“ dodal zklamaný Petr Pavlík.

Branky: 25. Nesvadba, 79. Novák, 89. Knejzlík – 35. Fotr. Poločas: 1:1.

Kolín: Otáhal – Routek, Neuberg, Hakl – Mansfeld (77. A. Čapek), Breda (66. P: Čapek), Vondráček, Milec, Šnajdr (66. Veselý)– Sodoma (77. Jaroš), Fotr.

