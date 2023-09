Třetiligová Sparta Kolín mění trenéra. U mužstva skončil po neuspokojivých výsledcích na začátku sezony České fotbalové ligy kouč Petr Pavlík. Jeho nástupce se podle slov předsedy klubu Vladimíra Zemana hledá. Mužstvo bude nyní vedeno z vlastních zdrojů.

Z fotbalového utkání ČFL Kolín - Velvary | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Špatné výsledky kolínského mužstva zlomily vaz dosavadnímu trenérovi Petru Pavlíkovi, který strávil u týmu necelých pět let. A byl úspěšný. Se Spartou vyhrál divizi, postoupil do třetí ligy, v níž jako nováček po celý ročník atakoval nejvyšší příčky, nakonec skončil čtvrtý.

Nyní jsou ale výsledky bídné a Kolín má ze šesti zápasů pouhých pět bodů. V tabulce je třetí od konce. „Vždycky, když nejsou výsledky, odnese to trenér. Našemu týmu se nedařilo výsledkově, takže jsme do toho museli sáhnout. Petru Pavlíkovi jsme za dosavadní a úspěšnou práci poděkovali a vzájemnou spolupráci jsme ukončili férově. Zaslouží velké poděkování za nastolenou cestu. My jsme museli rychle reagovat,“ uvedl předseda kolínského klubu Vladimír Zeman.

A kdo bude jeho nástupcem? „Trenéra v současné době intenzivně hledáme. Jména neřeknu, dokud to nebude jasné a s trenérem se nedohodneme,“ podotkl šéf klubu.

Stejně mluvil o odvolání kouče i manažer klubu Jaroslav Havrda. „Vedení se jednomyslně shodlo na tom, že ukončíme činnost trenéra Pavlíka. Za práci u nás mu musíme poděkovat. To je prostě fotbalový život a Petrovi přeji do dalšího angažmá jen to nejlepší,“ uvedl Havrda. „Jednání s trenéry probíhají. V nejbližších dnech vydáme prohlášení,“ dodal manažer.