„Nejednalo se o jednoduché rozhodnutí. Osobně nerad dělám změny uprostřed rozjeté sezóny, a to v jakémkoliv týmu. Rozhodující faktor pro střídání trenéra byly výsledky, které dle názoru vedení klubu prostě neodpovídají možnostem týmu. Jeho kvalita je taková, že jsme po podzimní části sezóny měli mít více bodů, což rozhodlo,“ říká předseda benešovského klubu Tomáš Novák.

Sedmačtyřicetiletý Boev působil v minulosti například v pražské Slavie u kategorie do 14 let, dvakrát coby asistent ve druholigové Vlašimi a dále vedl jako hlavní kouč Jiren, Litoměřicka nebo Ďáblic. S Benešovem už byl delší dobu v kontaktu, protože s ním jednal, že by v něm působil u mládeže. „To jsou ty klíčové věci, proč jsme se rozhodli spolupracovat. Jeho zkušenost z mládežnického fotbalu (Slavia), stejně jako z profesionálního, zapadají do naší strategie výchovy vlastních odchovanců pro náš A-tým s tím, že ty nejlepší chceme uplatňovat ve vrcholovém fotbale, což se nám v minulých letech dařilo,“ komentuje příchod Boeva Novák.

Bulharský kouč po konci ve Vlašimi přemýšlel co dál. Chtěl zůstat u dospělého fotbalu, a když mu na stole přistála nabídka z Benešova, tak podle svých slov neváhal. U třetiligového celku se mu nabízí navíc ideální mix, protože v týmu působí převážně mladší hráči, kteří vstupují do dospělého fotbalu a seznamují se s ním. „Proto jsem přišel. V týmu budu kvůli mladším hráčům, abych jim udělal servis a ukázal cestu, jak se dostat výš třeba do druhé ligy nebo i první,“ nastiňuje své plány Boev.

Jemu osobně mladší, ale na druhou stranu minimálně zkušený tým nevadí. „Když jsou v týmu mladší hráči, tak to vůbec není na škodu. Každý hráč se chce ukázat. Předpokládám, že budou pracovat na hranici svých možností,“ tuší 47letý bulharský kouč. Do jarní části odhaluje i ambice. „Můj osobní cíl je vyhrát každý zápas. Samozřejmě vím, že je to nemožné. Ale chci, abychom hráli atraktivní fotbal a udělali více bodů než na podzim,“ poodkrývá nový kouč Benešova. V jeho případě to znamená, uhrát na jaře 15 a více bodů.

Změna hlavního trenéra v Benešově zkomplikovala situaci okolo velezkušeného Maria Ličky, který působil v týmu nejen coby hráč a jeden z lídrů, ale také jako asistent trenéra a v třetiligovém týmu chtěl ukončit kariéru. Nyní je k tomu možná blíž, než by na podzim ještě myslel. „Každá změna trenéra může vyústit ve změny v kádru, a když ji děláte, tak tuto věc dáváte na misku vah. Konkrétně u Maria se přiznám, že je to velice pravděpodobné, ale rozhodnuto v tuto chvíli není,“ uzavírá Novák.

