Nepovedené utkání mají za sebou fotbalisté Kolína. V dalším kole ČFL nestačili na Přepeře a na hřišti posledního týmu skupiny B prohráli 0:2.

Z fotbalového utkání České fotbalové ligy Kolín - Mladá Boleslav B (1:0) | Foto: Michal Malinovský

„Stejně jako my máme doma větší chuť po vítězství, nyní ji měl soupeř,“ uvedl trenér František Douděra.

„První gól jsme dostali z našeho brejku. Do přestávky jsme měli dvě tutovky, které jsme bohužel neproměnili. Kdyby se tak stalo, výsledek by byl jiný a nebylo se o čem bavit. Domácí dali dva góly, ale jinak se do vážnějších šancí nedostali. My byli víc na balonu a oni hráli na brejky,“ podotkl Douděra.

„Připadalo mi, že tým je nastavený na to, že se dostal ze spodních vod a pro někoho už možná sezona skončila. Mě ale spodní vody nezajímají, mě zajímá vrše tabulky. Aby se vyhrávalo a kluci měli sebevědomí,“ dodal František Douděra.

Branky: 5. Dočekal, 63. Bulíř. Poločas: 1:0.

Kolín: Tůma – Hakl, Soběslav, Milec, Šnajdr (46. Jaroš) – Tsopa, Breda, Vondráček, Snížek (70. Koděra), Čapek – Veselý (46. Rybička).

