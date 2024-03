/FOTOGALERIE, VIDEO/ Neměli drtivý tlak, nedostávali se často do šancí, když se ale před bránu soupeře dostali, bylo rušno. A když jednu možnost využili, stačilo jim to k zisku tří bodů. Fotbalisté Kolína ve 20. kole ČFL skupiny B porazili na domácím hřišti Jablonec B 1:0.

Z fotbalového utkání České fotbalové ligy Kolín - Jablonec B (1:0) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Bylo to ubojované vítězství,“ přiznal trenér František Douděra.

Medvědi se v domácím prostředí loučí s nadstavbovou částí

„Pro nás ale skvělý zápas. Soupeře jsme do ničeho nepustili, my aspoň jeden gól dali a vzali jsme si tak to, co jsme nechali v Teplicích,“ dodal.

Kolín vystřelil výhru po hodině hry střídající Šnajdr.

„Celou druhou půli jsme byli lepší. Hráli jsme ve větším pohybu a začali jsme víc kombinovat. Věděli jsme, že nějaká šance přijde,“ podotkl Douděra.

Kolín se postupně tabulkou dere nahoru, nyní je osmý, bod za svým pátečním soupeřem.

„My spíš postupně směřujeme k lepšímu a lepšímu fotbalu. Výkon byl konsolidovanější a kluci začínají být odpovědnější, takže skvělá práce,“ pochvaloval si Douděra.

Branka: 63. Šnajdr. Poločas: 0:0.

Kolín: Tůma – Hakl, Milec, Soběslav, Beránek (17. Šnajdr) – Čapek (90. Jaroš), Snížek, Breda (79. Veselý), Vondráček, Tsopa – Rybička.

Pavel Peňáz přivezl z Toruně tři stříbra