/PŘIDÁNA FOTOGALERIE/ Počtvrté se fotbalisté Kolína představili v jarní části ČFL skupiny B na půdě soupeře a počtvrté prohráli. Naposledy padli v Mladé Boleslavi s místním béčkem 0:2.

ČFL B, 23. kolo: FK Mladá Boleslav B - FK Sparta Kolín (2:0), 23. 4. 2023 | Foto: Miloš Moc

„Malá odvaha, koncentrace, spoléhání jeden na druhého,“ vyjmenoval hlavní příčiny porážek na soupeřově hřišti trenér Petr Pavlík.

Český Brod předvedl výkon, který mu zajistil tři body

Podobné to bylo i v Mladé Boleslavi. „Domácí vyhráli zcela zaslouženě, a to to ještě brankář Přibyl chytil ve druhé půli pokutový kop,“ poznamenal Pavlík.

„Myslel jsem si, že nás ta penalty nakopne, ale bohužel se tak nestalo,“ litoval.

Kolín oba góly inkasoval po změně stran.

„Při první brance měl Skalák na vápně tolik prostoru, který nemají ani hráči ve čtvrté třídě. A trefil to výstavně. V první půli jsme měli dobrou pasáž a začali se osmělovat a před penaltou to byl nás nejlepší úsek v zápase, bohužel nic z toho a pak přišly individuální chyby. Každý hráč si v musí vyhodnotit, co pro to udělal a co může udělat líp, abychom zápasy venku zvládali lépe,“ dodal zklamaný Petr Pavlík.

Branky: 74. Skalák, 85. Malý. Poločas: 0:0.

Kolín: Přibyl – Soběslav, Neuberg, Routek – Hakl, Milec (83. O. Sodoma), Snížek (65. Veselý), Breda (65. Čapek), Šnajdr – Vondráček, J. Sodoma.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?