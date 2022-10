Hned od začátku se iniciativy ujali Ústečtí a přes pět minut nepustili domácí z obranné poloviny hřiště. Cestu z toho vyvedl Hakl, který po brejku vybojoval roh a Kolín se dostal do zápasového tempa.

„Do zápasu jsme nevstoupili dobře, měli jsme špatný první poločas,“ komentoval útočník Kolína Jiří Sodoma.

K první střele se hosté dostali v 15. minutě, pohotový Bína příležitost zneškodnil. Gólový účet hosté otevřeli o pět minut později. Cantin z mírného úhlu propálil kolínského brankáře.

Domácí se ne a ne dostat k vážnějšímu ohrožení Plachého, akce končily před pokutovým územím.

Pět minut před poločasovým hvizdem Spartě pořádně zatrnulo. Klimt se dostal do samostatného úniku, zvolil ale to nejhorší možné řešení – míč vyslal mimo tři tyče kolínské branky.

Radost na stadionu v Borkách propukla v posledních vteřinách. Pavel Čapek zaběhl s míčem do vápna, našel zády k brance postaveného Jaroše, který přiťukl míč na Sodomu, který nekompromisně zavěsil.

„Podařilo se nám vyrovnat a věděli jsme, že do druhé půle musíme něco změnit,“ řekl autor vyrovnávací branky.

Změny udělal trenér Petr Pavlík hned tři. Bredu a Jaroše nahradilo útočné duo Veselý a Fotr, Neuberga vystřídal Routek.

Vstup do druhého poločasu byl oproti předchozí první půli hodině diametrálně odlišný. Zkraje mohl skórovat Sodoma, o chvíli později hlavou zkoušel pozornost Plachého Fotr.

Vedení se ale znovu ujala ústecká Arma. V 58. minutě procedil Bínu z pořádné dálky Benda.

„Dostali jsme smolný gól, ale pořád jsme věřili, že to otočíme,“ řekl Sodoma.

To se také povedlo. Osm minut na to lehkým dloubnutím v malém vápně překonal Fotr ústeckého brankáře a vyrovnal.

Pro diváky atraktivní druhý poločas byl nahoru a dolu s šancemi na obou stranách. Emoce na hřišti i mimo něj pořádně gradovaly, žlutou kartu dostal i trenér Severočechů Tesařík.

„Jsou to kvalitní fotbalisté, ale na to, že to jsou osmnáctiletí až dvacetiletí kluci, mají příšerné chování,“ podotkl Sodoma.

Poslední desetiminutovka mohla rozhodnout o vítězi na obou stranách. Po nepřesných pokusech Fotra, Čapka a Soběslava se na Bínu řítil Klimt. Soběslava obehrál, ale stejně jako v prvním poločase netrefil zařízení.

Rozhodující moment nastal v první nastavené minutě. Čapek dostal míč od Fotra, zatáhl ho k brankové čáře a skrz brankáře Plachého našel Sodomu, který chladnokrevně poslal do brány všechno, co mu stálo v cestě a rozhodl o kolínském triumfu.

„Povedlo se to a myslím, že za druhý poločas si zasloužíme pochválit,“ dodal dvougólový střelec Jiří Sodoma.

Branky: 44. a 90. Sodoma, 65. Fotr – 20. Cantin, 59. Benda. Poločas: 1:1.

Kolín: Bína – Hakl, Soběslav, Neuberg (46. Routek), Milec – Šnajdr (69. Mansfeld), P. Čapek, Vondráček, Breda (46. Fotr) – Jaroš (46. Veselý), Sodoma.

Ústí nad Labem: Plachý – Hudec, Čítek, Jiránek, Zaspal (78. Zůza) – Uličný, Cantin, Kubín, Klimt – Vobecký, Benda.

(Tomáš Šulc)

