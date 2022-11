„Měli jsme špatný vstup do zápasu a během patnácti minut prohrávali o dva góly. Pak jsme se vrátili do zápasu, kdy snížil Vondráček. Řekl bych, že to byl náš nejlepší úsek. V tu dobu jsem začal věřit, že se může karta obrátit. Ještě další šance jsme neproměnili. Jenomže jsme pak dostali gól do šatny a ten nás zlomil. Po změně stran už to byla otázka, kolik dostaneme branek. Hráči měli hlavy dole. Valil se na nás jeden útok za druhým. Od většího přídělu nás zachránil brankář Bína, který ještě několik šancí domácích pochytal. Už jsme se modlili, aby byl konec. Byl to prostě zápas blbec,“ přiznal trenér Petr Pavlík.