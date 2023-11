/FOTOGALERIE, VIDEO/ Zápas měli dobře rozehraný, v jeho průběhu se dostali do vedení, navíc hráli přesilovku, jenomže těsný náskok neudrželi. Fotbalisté Kolína v předposledním kole ČFL skupiny B hráli doma nerozhodně s Pardubicemi B 1:1.

Z fotbalového utkání České fotbalové ligy Kolín - Pardubice B | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Jsem neskutečně naštvaný. Začali jsme tak, jak jsme chtěli, bylo všechno v pořádku. Drželi jsme postavení a nepustili jsme je do ničeho, neměli rozehrávku a my první poločas hru kontrolovali. Začátek půle jsme absolutně nezvládli. Soupeř hrál v desíti a měli jsme držet balón, na hráče jsem řval, aby drželi balón. Místo toho se hrálo nahoru dolu, to byla voda na mlýn pro Pardubice. To oni chtějí hrát, protože jsou mladí, rychlí a nebezpeční. Ještě jsme dostali gól ze standardky gól na 1:1, až pak jsme začali hrát, ale to už bylo pozdě,“ posteskl si trenér Vasil Boev.

Kozlové potrkali Berany, ve vítězném zápase se myslelo i na charitu

Na duel dorazilo 130 diváků a ti se první branky dočkali ve 27. minutě. Trýzna hlavou prodloužil míč z autového vhazování za sebe, odkud ho skluzem prodral za brankovou čáru Veselý.

Vzápětí mohl přidat pojistku Čapek, míč na zadní tyči ale netrefil ideálně a poslal ho vedle tyče.

Také hosté měli pár ošemetných situací. Tu největší Brychnáč, který si položil brankáře Tůmu, jenomže z velkého úhlu prázdnou bránu přestřelil. O minutu později dopadl podobně i Machů.

Na začátku druhé půle se hrálo podle hostujících not. Nejprve zkoušel překonat Tůmu Mareš, neúspěšně. Po něm z brejku Brdička, jeho střelu Tůma vyrazil jen k dobíhajícímu Marešovi, který trestuhodně bránu netrefil.

Kolín se herně trápil, když byl v 62. minutě vyloučený hostující Pandula, zdálo se, že mu to pomůže. Nepomohlo. Soupeř hrál aktivně a po zásluze se dostával do šancí.

V 74. minutě po dalším brejku musel zasahovat Tůma, ani tentokrát se hosté z dorážky neprosadili.

Kolín se do přímého ohrožení dostával sporadicky. A když už možnost měl, nedostal míč do branky, nebo výborně zasáhl gólman Šmíd, jako například proti ráně Vondráčka.

Domácí byli nakonec za svojí pasivitu potrestáni sedm minut před koncem, kdy se parádně z trestného kopu trefil Brdička.

Kolín tak poslední domácí zápas podzimní části vítězně nezvládl.

„Jsem neskutečně naštvaný. Pozitivní je, že jsme neprohráli, ale vítězství by bylo suprové. Remíza je zbytečná, dva body by se hodily. Co jsme ale ztratili, musíme nahnat v Brozanech,“ podotkl Boev.

Branky: 27. Veselý – 83. Brdička. ČK: 62. Pandula (P). Poločas: 1:0.

Kolín: Tůma – Štancl, Neuberg, Soběslav, Hakl – Milec – Trýzna (60. Jaroš), Čapek (86. Snížek), Vondráček, Breda – Veselý.

Neznámý kolínský atlet dostal vyznamenání od prezidenta. Z jeho příběhu mrazí