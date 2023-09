Hodně nepovedenou dohrávku prvního kola ČFL skupiny B mají za sebou fotbalisté Kolína. V Živanicích prohráli 0:3, navíc dohrávali v deseti.

Z fotbalového utkání ČFL Kolín - Velvary | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Vstup do zápasu jsme neměli špatný, byli jsme aktivní a vypracovali si několik zajímavých situací. Víc, než po zbytek celého zápasu. Bohužel ale děláme hrubé individuální chyby, které nejsou vidět ani v kategorii starších žáků. To nás sráží. Nedostupovali jsme hráče soupeře, který to pak potrestal,“ posteskl si trenér Petr Pavlík.

„Za stavu 0:3 se s tím už dalo těžko něco dělat, ale kluci se k druhé půli postavili čelem. Jezdili po zadku, ale měli jsme i smůlu. Prostě nám to v poslední době nelepí. Soupeř měl pět šancí a dal tři góly. Ještě neproměnil tutovku a penaltu,“ podotkl Pavlík.

Kolín navíc přišel o vyloučeného Soběslava.

„Červenou kartu dostal za oplácení. Ven měli jít ale oba. Rozhodčí mi ale vysvětlil, že faulovaný hráč vrazil do naše malou intenzitou. Podle mě, když do něj vrazí jakoukoliv, má jít ven,“ dodal zklamaný Petr Pavlík.

Branky: 11. Svoboda, 14. Kopecký, 33. Vobejda. ČK: 59. Soběslav (K). Poločas: 3:0.

Kolín: Tůma – Soběslav, Štancl, Neuberg (46. Soukup), Hakl – Milec (18. Snížek) – Čapek (46. Jaroš), Breda, Veselý (81. Babeshko), Šnajdr (81. Trýzna) – Vondráček.

