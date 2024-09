Hradec Králové B – Kolín 0:0

„V první řadě bych řekl, že bod je pro nás po tomto zápase zlatý,“ ulevil si trenér kolínského mužstva František Douděra.

„Dva týdny jsme nehráli a proto jsme byli trošku ospalí. U béček je to vždycky tak, jestli chytíte zrovna čas, kdy mohou jít hráči A týmu a tady jich bylo asi sedm z kádru ligového mužstva. A byli hodně znát. U našich hráčů jsem byl trochu rozpolcený, někteří podali nadstandardní výkony, někteří byli ospalí. Ale každopádně bod je pro nás výborný,“ řekl k zápasu Douděra.

„Měli jsme asi jen dvě šance a byly to jen takové náznaky. V některých jiných zápasech jsme šance neproměňovali, teď jsme je ani neměli,“ přiznal kouč Kolína. „Domácí jich měli spousty, ty vyložené Tůma chytil. My jsme odehráli lepší první poločas, v tom druhém to tak dobré nebylo, naše střídání nepřinesla to, co bychom potřebovali,“ dodal František Douděra.

Kolín: Tůma – Soukup, Spěvák, Hakl, Veselý (90. Szitás), Skořepa (90. Müller), Beránek, Čapek (56. Šnajdr), Snížek (56. Temelkovski), Koděra (63. Jaroš), Hudec.