Nemuseli vynaložit mnoho úsilí, aby prvního soupeře v letní přestávce zdolali. Fotbalisté Kolína (ČFL) porazili na domácím hřišti SK Újezd Praha 4 (divize) vysoko 7:0.

Z fotbalového utkání České fotbalové ligy skupiny B Kolín - Chlumec n. C. | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Výsledek hovoří za vše. Od úvodních minut jsme hráli aktivně a ve hře kralovali,“ uvedl trenér Petr Pavlík.

Jiří Sodoma: Do ovlivněného zápasu bych nikdy nenastoupil

„Kluci to vzali za správný konec. Poté, co dostali v týdnu naloženo, zahodili únavu za hlavu a výsledek odráží dění na hřišti,“ dodal.

Kolín proti Újezdu představil některé nové i staronové hráče. A dva z nich se dokázali gólově prosadit. Slavík, který přišel z Čáslavi, se prosadil jednou. Jaroš vsítil dokonce hattrick.

„Slavík je rychlý krajní hráč, Jaroš se k nám vrátil z Vltavínu. V přípravě s námi je ještě mladý Němec, který naposledy působil v Kutné Hoře,“ podotkl Pavlík.

Hrstka přítomných diváků viděla i pěkné akce a góly. Třeba Pelyak trefil přesně šibenici, a to při pokusu uklouzl. Nebo mladý Soukup skóroval po rohu z voleje. „Byla to náhoda," pronesl na tribuně smějící se jeho otec Marek. „Trefil to opravdu krásně," dodal pyšný otec.

Další utkání hraje Kolín ve středu 19. července a opět doma. Od 18 hodin přivítá Houstoň.

Branky: 4. Hakl, 18., 80. a 90. Jaroš, 28. Pelyak, 32. Slavík, 52. Soukup. Poločas: 4:0.

Kolín: Přibyl – Hakl, Soběslav, Štancl, Pelyak – Breda – Veselý, Milec, Snížek, Slavík – Jaroš.

Střídali: Neuberg, Němec, Soukup, Vondráček, Drobnyi, Čapek.

Martin Buryan mistrem, Lenka Novotná bronzová