Fotbalisté Kolína si po domácím výbuchu se Živanicemi částečně napravili reputaci a ve druhém jarním kole ČFL skupiny B remizovali v České Lípě 1:1.

Česká Lípa doma remizovala s Kolínem 1:1. | Foto: Jiří Dozorec

První čtvrthodinka patřila hostům, vytvořili si jednu gólovku, kdy Šnajdr šel sám na českolipskou branku, ale přestřelil ji.

Potom domácí hru srovnali a měli i šance. Nejprve po centru od Šimona z rohového kopu Dvořák hlavičkou orazítkoval břevno kolínské branky. Po půl hodině hry se do šance dostal Kazda, kterému do volného prostoru přihrál Ješeta, jenže prvně jmenovaný netrefil prázdnou branku, kterou přestřelil. Potom se ještě Hajdo neprosadil hlavou.

Hned v úvodu druhé půle mohl skóre otevřít domácí Šimon, jenže mířil nad branku.

Co se nepovedlo domácím, povedlo se hostům, kteří využili zaváhání domácí obrany, kdy Vít poslal špatnou malou domů, čehož využil k brejku Rybička.

Vyrovnání se domácí dočkali v 79. minutě, kdy Kaňkovský poslal míč před branku na Šimona, který se v zakončení nemýlil.

Závěr utkání byl dost nervózní a hádavý, takže se skóre neměnilo.

„Začátek zápasu patřil soupeři, který měl několik kombinačních akcí. Jednou nás podržel gólman. Kolem patnácté minuty jsme se dostali do hry. Měli jsme tam velikou šanci, kdy Dvořák trefil hlavou břevno, potom Kazda netrefil prázdnou branku. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře, velká gólová šance, kdy se před brankou hostí objevil Šimon, ale nedal. Po naší hrubce skóroval soupeř z brejku. My jsme se snažili, další šance tam byly, bohužel víc jak jeden gól jsme nedali, proto musíme brát jenom bod,“ konstatoval trenér České Lípy Pavel Hradiský.

„Remíza nás mrzí, protože jsme dostali gól deset minut před koncem. Na druhou stranu asi remíza spravedlivá, protože jsem mohli i prohrát. Lípa tam měla velké gólové šance. My jsme měli taky nějaké, takže remíza je spravedlivá,“ řekl trenér Kolína František Douděra.

Branky: 79. Šimon – 53. Rybička. Poločas: 0:0.

Kolín: Myška – Hakl, Soběslav, Beránek – Milec – Snížek, Čapek, Breda (70. Veselý), Vondráček, Šnajdr (90. Trýzna) – Rybička (89. Tsopa).

(Miroslav Dalík)

