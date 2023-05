Fotbalisté Kolína se nejlepším možným způsobem rehabilitovali za ostudnou víkendovou porážku s posledním Benešovem, v dohrávce 22. kola ČFL skupiny B porazili na domácí hřišti Přepeře 2:1.

Z fotbalového utkání České fotbalové ligy Kolín - Benešov (0:3) | Foto: Michal Malinovský

„Byly to trošku nervy,“ přiznal trenér Petr Pavlík.

Kolín chtěl přítomným fanouškům ukázat, že fotbal hrát nezapomněl a že právem patří do elitní společnosti soutěže. Od začátku hrál aktivně a vytvářel si brankové příležitosti.

Dvě měl Šnajdr, pokaždé ale ztroskotal na brankáři Tkachenkovi. Když ho překonal Jiří Sodoma, pomohla mu zase tyč.

Jak se má správně naložit s nabídnutou šancí, ukázaly Přepeře ve 22. minutě, kdy po rychlém brejku a přihrávce Martana skóroval Novák.

„Paradoxně, kdy jsme měli víc ze hry a byli jasně lepší, soupeř jednou utekl a vstřelil branku, která ovlivnila zbytek první půle,“ podotkl Pavlík.

Po změně stran měli hosté další šance za navýšení skóre, ale Ugwu a Vyčítal v dobrých pozicích mířili hlavou mimo.

Pak se připomněli domácí. A hned gólově. Po Čapkově trestném kopu byl u míče dřív Neuberg než brankářova ruka a hlavou vyrovnal.

Zanedlouho si mohly Přepeře vzít vedení zpět, ale při pokusu Jimmyho výborně zasáhl brankář Přibyl.

Kolín se v závěru snažil o vítězný gól a dočkal se. Čapkův rohový kop se snažil dostat za soupeřova brankáře Neuberg, ten však jeho pokus vyrazil, na dorážku Jiřího Sodomy byl už krátký.

„Hosté celý zápas hrozili z brejků, ze čtyř šancí měli bohužel tři tutovky, ale i my měli mraky šancí, tak na dva zápasy. Ale my jsme šli srdíčkem štěstí naproti a výsledek je zasloužený. Věřím, že se to zlomí a druhá půlka sezony bude výsledkově lepší, než ta první,“ dodal spokojený Petr Pavlík.

Branky: 73. Neuberg, 87. J. Sodoma – 22. Novák. Poločas: 0:1.

Kolín: Přibyl – Hakl, Neuberg, Soukup, Pelyak (61. Čapek) – Štancl (76. Routek) – Snížek (61. O. Sodoma), Vondráček, Veselý (84. Valenta), Šnajdr – J. Sodoma.

