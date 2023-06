/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalistům Kolína se povedla odveta za kanonádu, kterou utrpěli na Stínadlech (1:6). V dalším kole ČFL dokázali na před vlastními fanoušky porazit Teplice B 4:2. Všechny góly domácích vstřelil kanonýr Jiří Sodoma.

Z fotbalového utkání České fotbalové ligy Kolín - Teplice B (4:2) | Video: Michal Malinovský

„Musím říct, že jsme hráli opravdu dobře, k ničemu jsme je nepustili, byli jsme na balonu a vytvářeli jsme si šance. Je to naprosto zasloužené vítězství a jsem rád, že jsme jim oplatili podzimní porážku,“ uvedl Jiří Sodoma.

Zpočátku hra probíhala především uprostřed hřiště, mezi vápny. Hosté se snažili prodrat do kolínského pokutového území centrovanými balony, jenže obrana Kolína koncentrovaně vytrvala. Na druhé straně už ve čtvrté minutě pálil Vondráček, zařízení ale netrefil. Otěže utkání postupně přebírali domácí. Ve dvanácté minutě se do první nebezpečné situace dostal Sodoma, gólman byl ale pohotový.

O minutu později Sodoma nastřelil tyč, další minutu na to zamířil mimo tři tyče. Kolínskému kanonýrovi dlouho nebylo přáno.

„Měl jsem tam nějaké šance. Po té první, kterou jsem nedal, ta byla tisíciprocentní, dostal jsem se malinko dolu v hlavě,“ řekl Sodoma.

Za teplické byl blízko skórování Sy, jenže ani on skóre nepohnul. Do další šance se dostal opět Sodoma. Tentokrát se řítil na Četverika. Udělal mu kličku, jenže delší, než by potřeboval a střelu z úhlu vykopl z brankové čáry Procházka.

Kolín přidával na obrátkách. V šancích byli postupně Šnajdr, Štancl nebo Neuberg, ale gólově se nikdo prosadit nedokázal.

Jiří Sodoma své střelecké prokletí v zápase prolomil ve třicáté první minutě. Veselý utíkal sám na bránu Teplic a těsně před brankářem vybídl do tutové šance právě Sodomu. Ten se do odkryté brány nemýlil.

„Neřekl bych, že mě to dostalo úplně nahoru, ale malinko mě to zklidnilo, že jsme se dostali do vedení. Začal jsem si trochu věřit a pak už to bylo dobrý,“ podotkl Sodoma.

Další gól mohl přidat ve třicáté sedmé minutě. Hlavou míč vyslal ale mimo hostující bránu.

Konec poločasu se Tepličtí hnali k vyrovnání a v závěrečných minutách zatlačili Kolín na jeho vlastní polovině. Žádnou vyloženou šanci si nevytvořili, a tak první poločas skončil jednobrankovým vedením Kolína.

Druhé dějství začali aktivně znovu domácí. Už po pěti minutách Snížek hledal ve vápně Veselého, tomu míč na poslední chvíli sebral hlavou obránce. Tři minuty na to chtěl využít propadnutí obrany Šnajdr, jeho pokus brankář chytil. Čas domácích nastal v šedesáté minutě. Hakl nacentroval na Šnajdra, který sklepl pro Sodomu. Ten míč šťouchl do sítě a svým druhým gólem zvýšil na 2:0.

„Zlomilo se to po tom druhém gólu. My jsme za tím šli od začátku, byli jsme lepším týmem. Byla otázka času, kdy dáme góly a dostaneme se do vedení,“ řekl lídr třetiligových střelců.

Sodoma potřetí. Čtyři minuty mu stačily na další gól. Utekl po levé straně hřiště a ránou pod víko nedal Četverikovi šanci. V sedmdesáté šesté minutě bylo ještě veseleji. Šnajdr potáhl míč po lajně, ve vápně našel Bredu, který našel na středu pokutového území Sodomu. Ten zachoval chladnou hlavu, míč si strčil doprava a přidal čtvrtý gól v zápase.

Přestože se skóre zdálo jako jasná věc, hosté v poslední desetiminutovce chytili druhý dech. V osmdesáté minutě snížili zásluhou Hadince na 4:1, šest minut na to utekl po levé straně Kodad a přízemní střelou propálil Přibyla – 4:2. V devadesáté minutě ještě Sy trefil pravou tyč domácí brány. Kolínští tak hektický závěr zápasu ustáli a po přesvědčivém výkonu berou všechny tři body za vítězství 4:2.

Branky: 30., 60., 64. a 76. J. Sodoma – 80. Hadinec, 86. Kodad. Poločas: 1:0.

Kolín: Přibyl – Štancl, Neuberg, Soukup, Pelyak (84. Routek) – Hakl, Veselý (91. Drobnyi), Vondráček, Šnajdr (91. Zeman), Snížek (75. Breda) – J. Sodoma (84. Koutský).

(Tomáš Šulc)

