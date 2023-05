Brzy prohrávali, vzápětí ale nepříznivý výsledek otočili, aby v závěru poločasu opět inkasovali. Fotbalisté Kolína v dalším kole ČFL skupiny B remizovali 2:2 na hřišti Ústí nad Labem.

„Po zápase jsme byli trošku zklamaní, protože jsme měli víc tutových šancí, ale na druhou stranu je to první bod z venku v jarní části. Kluci opět ukázali charakter, že se umí kousnout,“ uvedl trenér Petr Pavlík.

„Nepovedl se nám vstup do zápasu, na hráčích byla ještě znát únava ze středečního zápasu. Než jsme se dostali do tempa, prohrávali jsme. Pak jsme postupně převzali otěže do svých rukou a dvakrát skórovali po zahraných standardních situacích. Bohužel těsně před přestávkou jsme i my inkasovali po standardce. Takhle zkušený tým by si to měl v závěru pohlídat. To jsem byl na kluky trošku naštvaný,“ přiznal Petr Pavlík.

„Druhá půle se nesla v podobném duchu. Každý z týmů opanoval nějakou část. Hrálo se nahoru dolů a oba týmy měly spoustu šancí. My byli kousek lepší na balonu. Zápas se musel divákům určitě líbit a přesně na takové by měli chodit,“ dodal Pavlík.

Tomu se zamlouval i přístup rozhodčích.

„Přesně takhle si představuji výkon rozhodčích. I přes napomínání obou trenérů, které mimochodem bylo oprávněné, pískali velice dobře. Když budou takto pískat, bude důvěra v nich stoupat,“ dodal.

Branky: 14. Kolařík, 44. Černý – 28. a 34. J. Sodoma. Poločas: 2:2.

Kolín: Přibyl – Hakl, Soukup, Neuberg, Pelyak – Čapek (70. Snížek), Štancl, Vondráček, Veselý (86. O. Sodoma), Šnajdr (78. Routek) – J. Sodoma (86. Koutský).

