Měli šancí na dva zápasy, proměnili ale pouze jednu a nakonec za to pykali. Fotbalisté Kolína v dalším kole ČFL skupiny B hráli na hřišti Hradce Králové B nerozhodně 1:1.

Z fotbalového utkání ČFL skupiny B Kolín - Přepeře (6:1) | Foto: Michal Malinovský

„Pro nás je to jednoznačně ztráta. Kromě gólu jsme měli další šance rozhodnout, bohužel jsme je neproměnili a domů si vezeme pouze bod,“ uvedl trenér Vasil Boev.

Jako první se gólově prosadil Kolín, a to zásluhou Čapka. Hradec Králové ale zanedlouho vyrovnal.

„Do pětadvacáté minuty jsme hráli výborně, Hradec jsme do ničeho nepustili a sami jsme měli dvě nebo tři šance, které jsme bohužel nedali,“ posteskl si.

„Po změně stran jsme se dostali do vedení, měli další tři šance, dva závary a jednu tisíciprocentní šanci, kdy byl Šnajdr sám před brankářem, který už ležel na zemi, bohužel nic z toho. Místo toho, abychom navýšili vedení, domácí po jedné akci vyrovnali střelou z nulového úhlu. Sice je to plusový bod z venku, ale podle vývoje a podle toho, co jsme na hřišti předvedli, je to pro nás ztráta,“ dodal zklamaný Vasil Boev.

Branky: 64. Boniš – 55. Čapek. Poločas: 0:0.

Kolín: Přibyl – Hakl, Soukup (83. Kamyshanov), Neuberg, Šnajdr – Štancl – Trýzna (72. Snížek), Vondráček (90. Milec), Breda, Čapek (83. Jaroš) – Veselý.

