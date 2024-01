/FOTOGALERIE/ První ze série sedmi přátelských zápasů mají za sebou fotbalisté Kolína. Ti se na úvod zimní přípravy představili v Praze proti béčku Dukly. Na umělé trávě v Satalacicích v souboji dvou týmů hrajících ČFL vyhráli 3:2.

Přípravný fotbal v Satalicích: Dukla B - Kolín. | Foto: Deník/Michal Káva

„S celkovým projevem jsem spokojený. Kluci měli přes měsíc volno a po čtyřech trénincích naskočili do zápasu, takže to bylo o tom, dostat se do tempa. Jsem trenér, který radši hraje zápasy, než aby hráči kroužili někde v lese. Jde mi o to, aby byli víc na balonu. Hrálo se na dobré umělce s kvalitním soupeřem,“ řekl nový trenér Kolína František Douděra.

Do utkání naskočila většina hráčů, která naskakovala v podzimní části.

„Do týmu se z Velimi vrátil Koděra a z Poděbrad mladý Koutský. Musím říct, že jsem hodně překvapený, jaká je zde hráčská kvalita. Můžu říct, že jsem nadšený. A to ještě chyběli Soběslav a Neuberg. Všichni jsou výborní na balonu,“ uznal František Douděra.

Další utkání hraje Kolín v sobotu od 10 hodin v Kladně, kde Douděra naposledy působil.

„Bylo to jenom půl roku. Ale i tak se těším na kluky i umělku, která je na Kladně moc hezká,“ dodal muž, jenž má dva syny, kteří hrají profesionálně fotbal. Starší za Slavii, druhý je v áčku pražské Dukly.

Branky: Němec 2, Veselý. Poločas: 0:0.

Kolín, 1. poločas: Tůma – Hakl, Milec, Štancl, Šnajdr – Drobnyi, Vondráček, Breda, Trýzna, Čapek – Veselý.

Kolín, 2. poločas: Bína – Hakl, Milec, Soukup, Pelyak – Němec, Vondráček, Snížek, Koděra, Čapek – Koutský.

