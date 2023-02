Vedení neudržel. Český Brod během dvanácti minut třikrát inkasoval

Kolín mohl jít do vedení již v první minutě, Routek hlavou však míč do sítě nedostal. Na druhé straně kontroval Zelinka, ani on nedokázal mířit přesně. Skóre se neměnilo ani ve 29. minutě, kdy Čapek vystihl nepřesnou rozehrávku hostů a připravil zakončení pro Valentu, gólman Malík byl připravený.

O prolomení bezbrankového stavu se postaral pár vteřin před koncem první půle Routek, který se šikovně uvolnil ve vápně soupeře a propálil Malíka.

Po obrátce začali hráči Kolína své šance proměňovat. Třikrát se mezi střelce zapsal Breda. První gól zaznamenal přízemní střelou, druhý razantní ránou z úhlu a třetí po krásném přistrčení od Valenty.

K výhře 5:0 přispěl jednou brankou také Pavel Čapek.

Poté se do šancí dostali Ondřej Sodoma nebo Valenta, další branku už diváci neviděli.

„Ve druhém poločase jsme snad všechno zlepšili a z toho pramenily góly,“ podotkl Michal Snížek, který se do Kolína vrátil z Mladé Boleslavi.

„Líbí se mi tady, kluci mě k sobě vzali dobře. Ze svých výkonů dobrý pocit zatím nemám, ale je hezké se sem vrátit. Měl jsem to tady vždycky rád a mám pěkné vzpomínky na mládežnické časy,“ řekl Snížek, který v Kolíně působil do svých dvanácti letech, pak odešel do Mladé Boleslavi.

„V porovnání s Mladou Boleslaví jsou tady více techničtí hráči. Tam jsme hodně běhali a tréninky byly delší a fyzicky náročnější,“ našel srovnání.

Další utkání hraje Kolín v sobotu 11. února a opět na domácím hřišti. V 10 hodin přivítá třetiligovou Hostouň.

Branky: Breda 3, Routek, P. Čapek. Poločas: 1:0.

Kolín: Fejfar – Štancl, Milec, Routek, Snížek – Šnajdr, Vondráček, P. Čapek, Veselý – Breda, Valenta.

Střídali: O. Sodoma, Lindner.

Kolín padl na Slavii. Šlo o hodně, ale nevyšlo to hned od začátku, litoval Zajíc