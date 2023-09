/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Kolína nebudou na sobotní dopolední utkání v ČFL skupiny B vzpomínat v dobrém. Před svými fanoušky dostali lekci od Velvar 0:4, které jako první dokázaly v podzimní části soutěže zvítězit v Kmochově městě.

Z fotbalového utkání ČFL Kolín - Velvary | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Podle mě je to nejkvalitnější soupeř, který ve třetí lize je. Už jsem to říkal v loňské sezoně. Herně patří k nejvyspělejším týmům a u nás to prokázaly. Byly lepší. My jsme nestíhali pohybově, rychlostně ani takticky. Hostům jsme se v ničem nevyrovnali a ti zaslouženě vyhráli,“ sportovně přiznal trenér Petr Pavlík.

Začíná Superliga malého fotbalu. Vlci prošli obměnou, tým má nový název

Kolín nemusel dostat takový výprask, to by ale musel proměňovat šance. Celkem třikrát se dostal do přímého ohrožení soupeřova brankáře, ale ani jednou nebyl úspěšný.

Nejprve se gólmana Spilku pokoušel překonat hlavou Neuberg, hostující strážce tyčí ale předvedl bravurní zákrok. Zanedlouho to opět hlavou zkoušel Vondráček, ten pro změnu jen těsně minul branku.

To už Kolín prohrával o dva góly. Poprvé se hosté prosadili po výborně zvládnuté brejkové situaci, kdy Kim přeloboval brankáře Tůmu a míč směřující do opuštěné klece těsně před brankovou čárou dorazil Vopat.

Ten samý hráč přidal o deset minut pojistku, kdy si po další povedené akci obhodil Tůmu a pohodlně skóroval do prázdné brány.

Kolín o poločase prohrával o dva góly, a jestli po změně stran myslel na zvrat, vítr z plachet mu vzal Žežulka, který byl na konci další hezké kombinační akce.

Parádní generálka. Kozlové se s Lincem nepárali, dali mu deset gólů

Alespoň čestný úspěch si domácí mohli připsat v 55. minutě, ale nepřipsali, protože Štanclův pokus z těsné blízkosti nebyl dostatečně důrazný a přesný.

Jak se má správně naložit s nabídnutou šancí, ukázaly Velvary vzápětí. Vopat dostal míč do uličky a podle vybíhajícího Tůmy zkompletoval hattrick.

„Jsem zklamaný, prohrát se může, ale se vztyčenou hlavou. Proti Velvarům to nebylo. Dnes už nejde si jenom přijít zahrát fotbálek do třetí ligy, musí tam být nějaké věci navíc, a to z naší stany vůbec nebylo. Mrzí mě, že máme zkušenější mužstvo, které by mělo být po taktické stránce na výši, ale nebylo,“ dodal zklamaný Petr Pavlík.

Branky: 26., 36. a 58. Vopat, 48. Richter. Poločas: 0:2.

Kolín: Tůma – Soběslav, Štancl, Neuberg, Hakl – Milec (65. Snížek) – Čapek (65. Jaroš), Breda, Veselý (65. Babeshko), Šnajdr (83. Trýzna) – Vondráček (83. Kamyshanov).

Kam na fotbal: V okresním derby zavítá velimské béčko do Býchor