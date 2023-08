/FOTOGALERIE, VIDEO/ Poprvé v letošní sezoně inkasovali, což se projevilo i na konečném výsledku. Fotbalisté Kolína v dalším utkání ČFL hráli doma nerozhodně 1:1 s Teplicemi B.

Z fotbalového utkání ČFL B Kolín - Teplice B (1:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Domácí do zápasu naskočili s jednou změnou, v útoku se od prvních minut objevil Daniel Jaroš. Na druhé straně trenér hostů vyslal do boje mladou sestavu doplněnou o Soufiane Drameho. A zejména v prvním poločase stoperské duo Drame – Sarr příliš nepouštělo Kolíňáky do slibných pozic.

Od prvních minut se Skláři hnali k ohrožení Tůmovy branky. V 6. minutě pálil nad bránu Havelka. Kolínští poprvé vystřelili v 8. minutě, pro teplického brankáře snadná práce. Počáteční tvrdá práce se hostujícímu celku vyplatila ve 14. minutě. Rozjetý útok nedokázaly zastavit ani tři skluzy. Procházka nakonec předložil Trnovcovi, který se do prázdné brány nemýlil.

Úkol Kolína zněl jasně – vyrovnat. Po rohu v 17. minutě zkoušel odražený míč uklidit pohotovou hlavou Hakl, pouze ale do Němečkovy náruče. Příliš to ale nešlo, Kolínu se nedařila přechodová část a ztrácel míče především uprostřed hřiště. Z toho pramenila i šance hostů ve 22. minutě. Přenesený míč zpracoval Vachoušek, jenže se mu míč jen sklouzl po kopačkách a zamířil vedle. Před koncem první půle se snažili srovnat Štancl nebo Jaroš, navýšit naopak mohl v dobré pozici Procházka. Nikdo další se však neprosadil.

Druhý poločas Kolínští ožili. Hned zkraje měli dvě šance. Jednu brankář vyrazil, druhá skončila vedle brány. V 52. minutě dokonce Veselý trefil tyč. Kolínští zvyšovali svůj tlak. Dvě minuty na to tyč zacinkala znovu. Sodomovu střelu brankář vyrazil a Soběslav ji trefil hlavičkou. Následně pálil i Hakl, ale mimo bránu.

Snaha se domácím vyplatila v 56. minutě. Hakl křižným centrem našel na levé straně hřiště Milce, který hlavou sklepl do malého vápna. Odtud ho z bezprostřední blízkosti tvrdou ránou o břevno poslal do sítě Dominik Veselý. Pro Veselého to byl už třetí zásah v sezoně.

Kolín v tlaku nepolevoval a kombinačním fotbalem s přesnými přihrávkami držel soupeře pod tlakem. Hosté se do útoku hnali zejména dlouhými míči a brejky. Jeden takový byl v 61. minutě. Vytaženého Tůmu se pokusil přehodit Procházka, naštěstí pro domácí míč spadl jen na břevno. Na druhé straně dobře střílel Sodoma, brankář byl připravený.

Tlak mohl vyústit v závěrečných minutách. Po standardce zkraje nastavení pálil Sodoma, jenže pouze do před ním stojícího bloku obránců. Utkání tak skončilo remízou 1:1.

Branky: 56. Veselý – 14. Trnovec. Poločas: 0:1.

Kolín: Tůma – Hakl, Štancl, Soběslav, Trýzna – Milec – Veselý, Breda, Vondráček (68. Snížek), Čapek – Jaroš (46. J. Sodoma).

(Tomáš Šulc)

