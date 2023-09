Fotbalisté Kolína po třech porážkách v řadě zabrali a v dalším kole ČFL skupiny B dokázali zvítězit na hřišti Mladé Boleslavi B 2:1.

Z fotbalového utkání ČFL Kolín - Velvary | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Mladou Boleslav jsme kromě pár závarů za celý zápas nepustili do šance nebo pološance. Jediné hluché místo jsme měli po obdržené brance, kdy jsme na deset minut vypadli z role. Závěr jsme si, přestože nás to stálo spoustu sil, zkušeně pohlídali,“ uvedl sportovní manažer Jaroslav Havrda.

Kolín cestoval do Mladé Boleslavi již bez trenéra Petra Pavlíka, který byl kvůli špatným výsledkům v pátek od týmu odvolán.

„V klubu jsme se domluvili, že povedu páteční předzápasový trénink a nedělné zápas. Následně se budeme snažit podepsat nového trenéra,“ objasnil Havrda.

A podle výsledku to vypadá, že tým připravil na jedničku.

„Vůbec to nebylo o mě, ale o celém týmu. Hráči splnili přesně to, co jsme si před zápasem řekli,“ podotkl.

„Setkali jsme se s kvalitním protivníkem a věděli jsme, že s ním nemůžeme hrát hurá fotbal. Do zápasu jsme šli s tlakem na střední zónu, abychom byli aktivní v bloku a abychom měli přečíslení ve středu pole,“ dodal.

Tato taktika Kolínu dlouho vycházela. Brankově to také vyjádřil v první půli, kdy se dvakrát prosadil. Přestože soupeř brzy po změně stran snížil, vyrovnat se mu nepodařilo.

„I když tam byly dobré individuální výkony, od nás to byl hlavně perfektní týmový výkon. Hráči bojovali jeden za druhého, díky čemuž jsme vyzráli nad kvalitou Mladé Boleslavi. Za třiadevadesát minut jsme udělali jedinou chybu, kterou domácí potrestali,“ potěšilo Havrdu.

Branky: 52. Kaulfus – 18. Čapek, 34. Veselý. Poločas: 0:2.

Kolín: Přibyl – Hakl, Soukup, Neuberg, Šnajdr – Štancl – Trýzna (90. Kamyshanov), Vondráček, Breda (84. Babeshko), Čapek (70. Snížek) – Veselý.

