Hosté se k prvnímu vážnějšímu zakončení dostali ve 2. minutě, Otáhal vystavil míči stopku velmi dobrým zákrokem. Další minuty byly klidnější a míč víceméně pendloval mezi vápny. Velvarský Měsíček si na míč sáhl poprvé v 7. minutě.

Kolín se dostal do vedení v 15. minutě. Sodoma proklouzl do vápna a balon předložil Veselému, který ho skluzem dopravil do sítě – 1:0. Velvary odpověděly za pět minut. Pohlednou kombinací se dostaly do vápna, Duong přihrál pod sebe a kapitán Vopat nekompromisně srovnal na 1:1.

Dvě minuty. Tolik stačilo Kolínu k tomu, aby si vzal jednobrankové vedení zpět. Sodomovu přihrávku patou sklepl do brány nováček Breda – 2:1. Ve 36. minutě naopak musel nebezpečí hasit Otáhal, dalším dobrým zákrokem udržel vedení svého týmu. Do poločasu se Kolínští trefili znovu, Neuberg hlavou prodloužil centrovaný míč z rohu a na zadní tyči ho z bezprostřední blízkosti uklidil Vondráček – 3:1.

Druhá pětačtyřicetiminutovka nenabídla tolik příležitostí jako první a Kolín začal hrát pasivněji. Přesto si hosté nevytvořili téměř žádnou tutovku. V 69. minutě si do pokutového území došel pro faul Veselý, kterého stáhl k zemi Šustr. Nařízenou penaltu suverénně proměnil Sodoma – 4:1.

Zkraje poslední desetiminutovky razantně střílel Vondráček, jeho pokus zamířil mimo. Na druhé straně se Velvarům podařilo snížit, pět minut před koncem střelou k protější tyči upravil na konečných 4:2 Richter.

„Velvary byly jedním z nejlepších soupeřů, který tady dosud byl. Musím říct, že zhruba sedmdesát minut byly lepší na balonu. My jsme snad z každé šance dali gól a dali jsme jim takovou lekci z produktivity. Když jsme se dostali před jejich bránu, byli jsme nebezpeční a dávali jsme góly. To rozhodlo, týmový výkon. Kluci vzadu to zase zvládli. Máme takovou sílu, že dopředu vždycky něco vymyslíme. Většinou doma ty dva, tři góly dáme,“ řekl po utkání střelec jedné branky Jiří Sodoma.

Branky: 15. Veselý, 24. Breda, 44. Vondráček, 68. Sodoma (z PK) – 22. Vopat, 85. Richter. Rozhodčí: Vít – Erlebach, Fišer. ŽK: 2:5. Diváci: 200.

SK Sparta Kolín: Otáhal – Routek, Neuberg, Štancl – Šnajdr (77. Mansfeld), Milec, Vondráček, Breda (62. Čapek P.), Hakl (81. Čapek A.) – Veselý, Sodoma (77. Jaroš).

Tomáš Šulc