Byl to boj, který neměl vítěze. Fotbalisté Kolína v dalším kole ČFL skupiny B hráli bez branek na hřišti Liberce B.

Z fotbalového utkání třetího kola MOL Cupu Sparta Kolín - Bohemians 1905 (1:7) | Foto: Zdeněk Hejduk

„Byl to vyrovnaný zápas, remíza je spravedlivá,“ uvedl trenér Vasil Boev.

VIDEO, FOTO: Kozlové dvakrát vedli, všechny body si ale odvezli Valaši

„Trošku jsem se obával začátku, protože jsme hráli třetí utkání během týdne. A to se projevilo. Liberec měl lepší vstupy do obou poločasů. My ale hru postupně vyrovnali a v posledních dvaceti minutách měli asi čtyři dobré závary. Při větší chytrosti a důrazu jsme mohli vstřelit branku. Na druhou stanu musím uznat i to, že domácí měli šance, z tohoto pohledu je remíza zasloužená,“ podotkl Boev.

„Zápas byl hodně o morálu, vůli a síle. Jsem rád, že kluci po náročném programu v Liberci obstáli,“ dodal kolínský trenér.

Kolín: Přibyl – Hakl, Soběslav, Neuberg, Šnajdr (46. Soukup) – Štancl – Čapek (92. Snížek), Vondráček, Breda (46. Jaroš), Trýzna (67. Sodoma) – Veselý.

Kolaps Plaňan. Prohrály u posledního, přišly o Vietrova