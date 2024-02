„Hráli jsme proti mladému a běhavému týmu, navíc to byla Slavia, takže tam byla i kvalita. Na naší straně už byla vidět větší chuť do hry, možná proto, že se blíží mistráky. Kluci hráli s větším zaujetím. Zápas byl v mnoha ohledech skvěle sehraný, navíc se kluci každým tréninkem a zápasem dostávají do lepší fyzické kondice“ uvedl trenér František Douděra.