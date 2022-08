Urban se u Kozlů uvedl dvěma zásahy. Kolín ale o gól prohrál

Po změně stran domácí postupně vyklidili pole a iniciativu převzaly Brozany. Do vyložené šance se ale nedostávaly. Až v 78. minutě. To se sám před brankářem Otáhalem objevil Tichý, ale domácí brankář jeho pokus zneškodnil.

Brozany pořád hrozily rušivými brejky, jejich snažení na chvíli přerušil opět Fotr, který po Mansfeldově přistrčení otřel míč o tyč, který následně skončil za brankovou čarou.

O osudu utkání se zdálo být rozhodnuto, ale nebylo. Hosté totiž během jedné minuty v závěru stačili vstřelit dva góly. Nejprve se trefil Jindráček a po něm zadělal na drama po pěkné akci Bechyně. V posledních devadesáti vteřinách již kolínská obrana vše ustála. Sparta tak vyhrála i druhý domácí duel.

„Ze zápasu, kdy jsme vedli 3:0, jsme udělali dramatickou zápletku. S kvalitním soupeřem ale bereme ti body a to mě těší,“ uvedl trenér Petr Pavlík.

Hokejisté Poděbrad hlásí přestupovou bombu. Tým posílil ligista Martin Ševc

„Spokojený jsem s herním projevem v prvním poločasem, druhá půle už nebyla úplně v topu. Tam jsme se dostali do hluboké defenzivy a Brozany ukázaly svoji kvalitu, co se týče hry na míči. a hry dopředu. Naštěstí už nestihly vyrovnat,“ oddechl si Petr Pavlík.

„Závěr si ale musíme pohlídat líp a ne z toho udělat takové drama, abychom vedli 3:0 a během jedné minuty to bylo 3:2. A pak se během minuty ještě strachovali o výsledek,“ dodal Pavlík.

Tomu udělal velkou radost Oskar Fotr. Útočník, který kariéru začínal na Meteoru a poté prošel Slavií Praha, nebo Vlašimí, Varnsdorfem a také působil v zahraničí, při svém premiérovém ostrém startu za Kolín skóroval hned dvakrát.

„Tím, že dal dva góly, ukázal, že má kvalitu. My to věděli a čekali na něj do poslední chvíle. Naštěstí se jeho angažmá u nás podařilo dotáhnout už před tímto zápasem, bylo to takové překvapení pro soupeře. Jsem rád, že se uvedl dvěma góly a doufám, že v tom bude pokračovat i nadále,“ podotkl Petr Pavlík.

Branky: 16. a 84. Fotr, 36. Sodoma – 90. Jindráček, 90. Bechyně. Poločas: 2:0.

Kolín: Otáhal – Štancl, Soběslav, Neuberg (68. Routek) – Hakl, Milec, P. Čapek (75. Mansfeld), Vondráček (85. A. Čapek), Veselý – Sodoma (75. Jaroš), Fotr (86. Šnajdr).

Kam na fotbal: Třetiligový Kolín hostí v sobotním dopoledni Brozany