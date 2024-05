Fotbalistům Kolína to doma prostě jde. Své příznivce o tom přesvědčili v dalším kole České fotbalové ligy, kdy zdolali bez větších potíží rezervu Slovanu Liberec. Domácí nasázeli sokovi pět branek, tři z nich dali obránci. Výhru pak pečetil dvěma trefami Rybička.

Z fotbalového utkání České fotbalové ligy Kolín - Slovan Liberec B (5:0) | Video: Michal Malinovský

Kolín – Slovan Liberec B 5:0

„Hodnocení utkání musí být hodně pozitivní, když jsme takto vyhráli,“ culil se František Douděra, trenér Kolína. „Od první do poslední minuty jsme hráli přesně to, co jsme chtěli. Dali jsme do zápasu hodně energie, na hráčích byl vidět velký chtíč dávat góly. Kluci měli skvělý přístup, to byla pecka,“ těšilo kouče vítězného celku.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

„V tomto utkání bych vyzdvihl přístup hráčů k utkání. My máme fotbalový tým a když prohrajeme, je to kvůli malé touze po výhře a něco se zápasem udělat. Tentokrát jsme měli skvělý vstup do utkání, hráči byli nahecovaní, šli si za vítězstvím. Rozhodující je v zápasech přístup,“ zdůraznil Douděra.

Branky: 20. a 56. Soběslav, 35. Hakl, 64. a 76. Rybička. ČK: Hadaščok (Liberec). Poločas: 2:0.

Kolín: Tůma – Hakl, Veselý, Vondráček, Šnajdr, Čapek, Snížek (70. Koděra), Rybička, Tsopa (70. Jaroš), Milec, Soběslav.