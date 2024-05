Druhé Zápy byly dalším soupeřem fotbalistů Kolína v pokračování České fotbalové ligy. Domácí tým potvrdil papírové předpoklady a zvítězil tříbrankovým rozdílem. Hostující celek se nedokázal střelecky prosadit ani jednou a potvrdil fakt, že na soupeřových hřištích se mu příliš nedaří.

Z fotbalového utkání České fotbalové ligy Kolín - Hradec králové B (2:0) | Foto: Michal Malinovský

Zápy – Kolín 3:0

Hostujícímu týmu nevyšel závěr prvního poločasu. Nejprve Zápy udeřily po standardní situaci, pak se štěstím skóroval Štrombach, kterého nastřelil vyběhnuvší gólman Tůma. A když nevyšel Kolínu ani začátek druhé půle a inkasoval z penalty, bylo po naději na bodový zisk. Kolín vyšel střelecky i bodově naprázdno.

„Hodnocení nemůže být pozitivní, protože jsme tři nula prohráli,“ ulevil si po utkání trenér kolínského mužstva František Douděra. „Věděli jsme, do čeho v Zápech jdeme. Ale za dva góly jsme si mohli my sami, my jsme gól nedali, byli jsme podělaní,“ nehledal výmluvy kolínský kormidelník. „Dobře jsme kombinovali na své polovině, ale pak už jsme se schovávali, hráči nebyli dobře nastavení. Druhý gól byl hodně smolný, ale to se stává. Jednoznačně jsme si utkání prohráli svým nastavením,“ podotkl Douděra.

VIDEO, FOTO: Infarktový závěr. Velimská rezerva vstřelila za tři minuty tři góly

„Nebojovali jsme tak, jak jsme měli. A hlavně do stavu nula nula jsme měli dát gól, měli jsme obrovskou šanci z malého vápna. To se prostě musí s takovým soupeřem dávat. Otočit pak z dva nula proti Zápům je hodně složité,“ dodal kouč Kolína.

Branky: 32. Matějka, 41. Štrombach, 48. Duben (z PK). Poločas: 2:0.

Kolín: Tůma – Hakl, Breda (54. Koděra), Rybička (82. Jaroš), Vondráček, Tsopa, Beránek (46. Veselý), Čapek (46. Šnajdr), Snížek, Milec, Soběslav.